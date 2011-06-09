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Politika

KILIÇDAROĞLU: İTHAL SEÇMEN DE GELEBİLİR FETHİYE (A.A)

09 Haziran 2011 10:19

-KILIÇDAROĞLU: İTHAL SEÇMEN DE GELEBİLİR FETHİYE (A.A) - 09.06.2011 - Kenan Gürbüz - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Türkiye'de 9 milyon emekli var. Eşleri ile beraber 15-16 milyon emekli var, emekliler isteseler bir partiyi tek başına iktidara getirirler'' dedi. Partisince Fethiye Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılan Kılıçdaroğlu'nu miting alanına gelişinde MHP'li Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı, çiçeklerle karşıladı. Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu otobüse miting alanına kadar meşale taşıyan partililer eşlik etti. Konuşması öncesinde Kılıçdaroğlu'na üzerinde, ''Kılıçdaroğlu 48'' yazan Fethiyespor forması ve atkısı hediye edildi. Kılıçdaroğlu konuşmasında, iktidara geldiklerinden Fethiye'yi il yapacaklarını ve çiftçinin kullandığı mazotu ilk 4 ay içinde 1,5 TL yapacaklarını anlatarak, ''Ahdım var. Çiftçinin mazotu 1,5 TL olacak. Yetmedi, ahdım var. Çiftçinin elektrik borcunu faizlerle silmezsem Başbakanlığı da, siyaseti de bırakacağım... Biz miting yapıyoruz, buraya devlet zoruyla gelen var mı? Kaymakamın zoruyla gelen var mı? Hayır, mitinge katılacaksınız diye genelge çıkardık mı? Bizim mitingimize insanlar gönüllü gelir. Orada bir pankartta, 'Recep bey bize sütle çalışan traktör yap' diyorlar. Süt 50 kuruş, şimdi ne denir buna. Sütle çalışan traktör yapılabilir mi? Recep bey, bir şişe süt mü, su mu pahalı?'' diye konuştu. Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Bingöl'e gittiğine işaret ederek, ''Başbakan Bingöllüler'e doğal gazınız hayırlı olsun demiş. Bingöl'de doğal gaz yok. Niçin bunu söylemiş? Camdan okumuş. Büyük bir ihtimalle başka bir ilin konuşma metnini okumuş. Düşünün bir ülkenin Başbakanı Bingöl'de doğal gazın olmadığını bilmez mi?'' diye kaydetti. -EMEKLİLERİN OYLARI- Emeklilerin aylıklarından yüzde 15'lik bir kesinti yapıldığına işaret eden Kılıçdaroğlu, ''İktidar olunca emeklilerin aylıklarından yapılan yüzde 15'lik kesintiyi kaldıracaklarını'' söyledi. Emeklilerin durumunun iyi olmadığını defalarca söylediklerine belirten Kılızdaroğlu, ''Emeklilerimiz, kahvede oturup rahatlıkla çay bile içemiyor. Türkiye'de 9 milyon emekli var. Eşleri ile beraber 15-16 milyon emekli var, emekliler isteseler bir partiyi tek başına iktidara getirirler. Başka kimseden oy istemeseniz de emeklilerin oyları yeter'' dedi. -''ÖNLEM ALMAZSAK İTHAL SEÇMEN DE GELEBİLİR''- Kılıçdaroğlu, domates üretiminin önünde engeller olduğunu öne sürerek, şunları söyledi: ''İthal ürün getirdiler. İthal domates getirdiler. İthal doktor getirdiler, ithal angus getirdiler. Önlem almazsak ithal seçmen de gelebilir. Biz aile sigortasıyla kadına güvence getireceğiz. Kadının banka hesabına her ay 600 TL yatıracağız. Onun yoksulluğunu asla teşhir etmeyeceğiz. Onurlu bir birey gibi aylığını alacak. Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek.''

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