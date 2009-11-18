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Politika

Kılıçdaroğlu: İstifa etmeyeceğim

CHP'nin dün gerçekleştirilen grup toplantısına katılmayan Kemal Kılıçdaroğlu, konuyla ilgil konuştu.

18 Kasım 2009 02:00

T24 - Dersim'le ilgili sözleri nedeniyle CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen'e istifa çağrısı yapan Kemal Kılıçdaroğlu, dünkü Grup Toplantısı'na yorgun olduğu için katılmadığını söyledi. Kılıçdaroğlu "İstifa etmeyeceğim" dedi.

“Dersim’de analar ağlamadı mı?” dediği için CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen'e istifa çağrısı yapan Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Meclis'teydi.

Kılıçdaroğlu'na dünkü grup toplantısına katılmamasının sessiz protesto ya da istifa edeceği şeklinde yorumlandığı hatırlatıdı.

Annesini kaybettiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Bu bir protesto değildi, yorgundum gelemedim" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Kılıçdaroğlu, istifa edip etmeyeceğine yönelik soruya ise "Yok öyle birşey" yanıtını verdi.

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