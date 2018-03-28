Kılıçdaroğlu, "İstediğin gibi çıkıp konuşamazsın arkadaş" demişti; CHP, 'Medya İletişim Yönergesi' yayınladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 9 Mart’ta gerçekleştirilen Tüzük Kurultayı’nda ilk olarak dile getirdiği ‘milletvekillerine ekran yasağı’, CHP’nin bugün yayınladığı ‘Medya Tutum Belgesi’ ve ‘Medya İletişim Yönergesi’yle kağıda döküldü.

CHP’nin Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişim’den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ve Genel Sekreter Mehmet Akif Hamzaçebi imzasıyla yayınlanan metnin amacı, “her partilinin medyada daha çok yer alması ve partinin sesinin daha güçlü duyulması” olarak belirtilse de, milletvekilleri ve parti meclisi üyelerinin medyadaki varlıklarına sınırlamalar getirildi.

Milletvekillerinin katılacakları televizyon programlarıyla ilgili davetlere yanıt vermeden önce nöbetçi Grup Başkanvekili’ne, PM üyeleri ile diğer parti yetkililerinin ise Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişim Genel Başkan Yardımcılığı’na bilgi vermeleri talep edilirken; katılınan programlarda ‘uzmanlık alanı’ şartının gözetilmesi istendi.

İçeriklerin kontrol edilmesi uyarısı

Programın konusuyla ilgili, parti programı ve söylemi dışında bir görüş belirtilmemesi gerektiğine dikkat çekilirken; canlı olmayan yayınlarda montaj sonrası, basılı röportajlarda ise yayım öncesi içeriğin kontrol edilmesi uyarısında bulunuldu.

Parti içi sorunların çözümü noktasının ‘medya ve kamuoyu değil parti içi organlar’ olduğuna dikkat çekilirken; CHP’nin dışa dönük algısını zedeleyecek tartışmalardan kaçılması talep edildi ve “Kol kırılır yen içinde kalır” ilkesi hatırlatıldı.

Kılıçdaroğlu: Konuşamazsın arkadaş!

CHP’nin 19. Olağanüstü Kurultayı’nda konuşan Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "'Ben milletvekili seçildim istediğim kanala çıkarım istediğim gibi konuşurum.' konuşamazsın arkadaş bugüne kadar ses çıkarmadım. Bundan sonra izin almadan çıkıyorsa kusura bakmasın bu partide yeri yoktur. Örgütün önünde söylüyorum bunu. Bizim disiplinli bir örgüte ihtiyacımız var” ifadelerini kullanmıştı.