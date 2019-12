Kılıçdaroğlu: İstanbul'u terk etmem

İstanbul milletvekili olduğunu söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'u terk etmek söz konusu değil dedi.



Kadir Topbaş'ın gerisinde kalan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu, basın toplantısı düzenledi.



Çekmeköy, Tuzla, Beylikdüzü ve Beyoğlu'nda sonuçlara itiraz ettiklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, "4 belediye başkanlığını 12 belediyeye çıkardık. İstanbul'un bütün ilçelerinde oylarımızı artırdık. Yüzde 300 artış var" dedi.



Bundan sonra aynı çalışmaları sürdürmeyi planladıklarını belirten Kılıçdaroğlu, "Kadir Topbaş'a İstanbul halkı yetki verdi, bize de ensesinden ayrılmama görevi verdi. Yaptığı olumlu her işi destekleyeceğiz ancak hataları varsa açık şekilde diye getireceğiz. Bize oy veren - vermeyen İstanbul halkına teşekkür ederiz. Umarız Kadir Topbaş üretici belediyeciliği geliştirir" diye konuştu.



‘İstanbul’u en iyi bilenlerden biriyim’



Seçim çalışmalarının çok yoğun geçtiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bir gün sadece 4 saat uyudum. 5 kez, 6 kez gittiğimiz ilçeler var. 64 gün süre bana göre yeterli değildi. 1 ay daha olsaydı benim için çok daha iyi olacaktı" şeklinde konuştu.



Kılıçdaroğlu, 'İstanbul ayrılacak mısınız' şeklindeki bir soruya ise, "Ben zaten İstanbul milletvekiliyim. Daha öncede pek çok sıklıkla geliyordum. İstanbul'u terketmek İstanbul'dan ayrılmak gibi bir durumumuz yok. İstanbul'u en iyi bilenlerden biriyim. Başbakanı da Topbaş'ı da isterlerse görmedikleri yerleri gözderebilirim, İstanbul'u gezdirebilirim" diye yanıt verdi.



‘Asla parti içinde çatışma istemem’



Kemal Kılıçdaroğlu, Serdar Kepenek ile ilgili bir soruya da, "Sayın başbakan, Serdar Kepenek'i listesine alabilirmiyim bilmiyorum ancak bu davranışlarla alabilir gibi geliyor" şeklinde yanıt verdi.



CHP'nin genel başkanlığını düşünüp düşünmediğini yönündeki bir soruya ise Kılıçdaroğlu, "CHP'nin başında saygıdeğer, olgun, bize yol gösteren bir liderimiz var. Benim düşüncem, yapım bu tür bir şeye uygun değil. Ben asla parti içinde çatışma istemem . Çatışma kültürünü CHP'nin dışını çıkaracağız" yanıtını verdi.



‘Bunu yapmazsak halka ihanet etmiş oluruz’



Basın toplantısında Başbakan Erdoğan'a da seslenen Kılıçdaroğlu, "Başbakan gerekli dersleri çıkaracağını söyledi. Umarız çıkarır. Tek parti hükümetlerine özgü sert tavrı, insanları aşağılayan tavırları vatandaşlarımızın kabul etmediği ortaya çıktı. Kadir Topbaş'ın cevap vermediği her soruyu gerçek patronu Başbakan'a soracağız" dedi. Kılıçdaroğlu yeni dosyaları olup olmadığı yönündeki bir soruyu da, "İstanbul halkının çıkarlarını kim kendi lehine çıkarıyorsa bunları halkla paylaşacağız. Bunu yapmazsak halka ihanet etmiş oluruz. Bu birilerini karalamak çamur atma gibi değil. Çamur atalım izim kalsın gibi mantık içine hiç girmedik girmeyiz de" şeklinde cevapladı.



‘Topbaş’ı tebrik ediyoruz’



"Televizyona çıksaydık sonucun yüzde yüz değişeceğine eminim. Bilinçli olarak buna yaklaşmadı" diyerek Topbaş'ı eleştiren Kılıçdaroğlu, "İktirarın başarısızlığı üzerine siyaset yapmanın yanlış olduğuna inanıyorum. Hepinizin huzurunda sayın Topbaş'ı tebrik ediyoruz. Centilmence geçtiği kanısında değiliz. Uygarca bir ortamda tartışmamız sağlanmadı" ifadesini kullandı. Melih Gökçek'in sandıktan birinci çıkmasıyla ilgili de konuşan Kılıçdaroğlu, "Her oya saygı duymamız gerekiyor" dedi.



"CHP artık varoşlarda var. Çözülme süreci devam edecektir" diyen Kılıçdaroğlu, çalışmalarının artık İstanbul'u aşıp Anadolu'da süreceğini belirtti.



‘Elbette özür dileriz’



CHP İl Başkanı Gürsel Tekin ise dün akşam verdiği rakamlara değinerek, "Elbette özür dileriz. Bize gelen sonuçlar bizim partili arkadaşların çalışmasıydı. Doğrusu yanılmışız" diye konuştu