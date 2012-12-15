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Politika

Kılıçdaroğlu: İstanbul'u kesinlikle alacağız

Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programında, Mart 2014'te yapılacak olan yerel seçimlere değindi

15 Aralık 2012 10:36

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerle ilgili yaptığı değerlendirmeyle ilgili, "İstanbul'u kesinlikle alacaklarını" ifade etti.

Katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, Mart 2014'te yapılacak olan yerel seçimlere değindi. 

Kılıçdaroğlu, 20-25 yıllık bir sürede trafik sorununu çözemeyen, siluetini bozan, tarihi değerlerine saygı duymayan bir yönetim varsa değişmesi gerektiğini dile getirdi.

İstanbul'un CHP için çok tartışılan ve merak edilen bir yer olduğu ifade edilerek, yerel seçimlerin de yaklaştığının hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, ''İstanbul'u kesinlikle alacağız'' dedi.


'Sarıgül gelirse memnun oluruz'


Kılıçdaroğlu, Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün partiye davet edilip edilmeyeceğiyle ilgili soruya, ''Sayın Sarıgül partimize gelirse elbette memnun oluruz. Sosyal demokrat bir arkadaşımız. Şişli'yi yönetiyor, uzun yıllardır yönetiyor. Bütün Şişli memnun kendisinden. Gelirse bundan mutluluk duyarız'' şeklinde yanıt verdi.

Gelmesi yönünde bir çağrısı olup olmayacağının sorulması üzerine de Kılıçdaroğlu, herkese kucak açtıklarını ve CHP çatısı altına beklediklerini kaydetti. Kılıçdaroğlu, Sarıgül'ün partilerine gelmesinden memnun olacaklarını dile getirdi.

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