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Kılıçdaroğlu, İstanbul’a girişi engellenirse ne yapacak?

Adalet Yürüyüşü'nün İstanbul'a varmasına yaklaşık olarak 49 kilometre kaldı

05 Temmuz 2017 20:13

Adalet Yürüyüşü'ne devam eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'a girişinin engellenmesi durumunda ne yapacağı belli oldu. CHP PM üyesi Mehmet Ali Çelebi "Kılıçdaroğlu, İstanbul'a almazlarsa oturma eylemi başlatacak" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanması sonrasında başlattığı “Adalet Yürüyüşü” 21. gününe girdi. CHP’li Çelebi, kortejin İstanbul’a alınmaması durumunda Kılıçdaroğlu’nun oturma eylemi başlatacağını açıkladı.

“Kemerde bir ilik kazandım”

Öte yandan Kılıçdaroğlu, yürüyüş sırasında zayıflayıp zayıflamadığı konusunda "Zaman zaman soruyorlar zayıfladın mı, kilo verdin mi? diye. Kemerde bir ilik kazandım onu ifade etmek isterim. Ama öyle 5 kilo vermem söz konusu değil" diye konuştu.

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