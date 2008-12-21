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Politika

Kılıçdaroğlu: İstanbul için aday değilim

CHP'li Kılıçdaroğlu: Gökçek'in Ankara halkını nasıl soyduğunu belgeleriyle ortaya koyduk. Yenilen pehlivan güreşe doymaz

21 Aralık 2008 02:00

CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, "Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Ankara halkını nasıl soyduğunu belgeleriyle ortaya koyduk. Yenilen pehlivan güreşe doymaz" dedi.

Kılıçdaroğlu, CHP 'nin tüzük ve program değişikliğinin yapılacağı Ankara Sheraton Oteli'nde düzenlenen 14. Olağanüstü Kurultayı'na gelişi sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin, "Televizyonlarda katıldığınız tartışmalardan sonra sizin İstanbul Belediye Başkanlığına aday olacağınız yönünde bir izlenim oluştu mu?" şeklindeki sorusuna, "Öyle bir şey yok. Partiden bana gelen herhangi bir şey yok" yanıtını verdi.

Aynı gazetecinin, "Peki siz kamuoyunda böyle bir izlenim oluştuğunu düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine
Kılıçdaroğlu, "Hayır böyle bir şey yok. İstanbul'a adaylığım kesinlikle yok" diye konuştu.

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek açık oturumun ardından yaptığı basın toplantısında sizi tekrar tarafsız ortamda düelloya davet etti. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Açık oturumun ardından halktan gelen tepkiler nasıldı?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, "Ankara halkından yoğun bir tebrik aldım. Hatta bazı vatandaşlar ödedikleri doğalgaz faturalarını da gönderdiler.

Kendilerinden 300 dolardan fazla para alındığını ifade ettiler. Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Ankara halkını nasıl soyduğunu belgeleriyle ortaya koyduk. Yenilen pehlivan güreşe doymaz" dedi.

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