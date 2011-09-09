Kılıçdaroğlu: İsrail'in avukatı, onlardan madalya alanlardır

T24- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'e yaptırımlarla ilgili yaptığı "Gazze'ye gidecek yardım gemilerine Türk donanması eşlik edebilir" açıklamasını değerlendirirken, "Yabancı bandıralı gemilere bizim savaş gemilerimiz eşlik edecekse bunun herhalde bir gerekçesi olması gerekir. O gerekçeyi de sanıyorum Başbakan parlamentoda bize açıklar" dedi. Kılıçdaroğlu, “İsrail’in avukatlığı” eleştirileri için de “İsrail’in avukatlığını yapan o cemaatlerden madalya alan Erdoğan’dır” diye konuştu.



Kılıçdaroğlu, CHP'nin eski genel merkez binasındaki Parti Okulu'nun açılış töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'e yaptırımlarla ilgili yaptığı "Gazze'ye gidecek yardım gemilerine Türk donanması eşlik edebilir" açıklamasını değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Gazze'ye yardımı Kızılay götürüyor, zaten bir sorun yok. Çünkü Kızılay bizim milli kuruluşumuz, ayrıca Gazze'de yeri var, depoları var. Herhangi bir güvenlik sorunu olduğunu da sanmıyorum. Ama yabancı bandıralı gemilere bizim savaş gemilerimiz eşlik edecekse bunun herhalde bir gerekçesi olması gerekir. O gerekçeyi de sanıyorum Başbakan parlamentoda bize açıklar" dedi.



AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik'in "Acaba Sayın Kılıçdaroğlu mezhep yakınlığı dayanışmasıyla mı Suriye'ye bu manada sahip çıkıyor" sözlerini nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine Kılıçdaroğlu "Ciddiye alınacak birisi değil" dedi.



Hükümet'in bedelli askerlikle ilgili yasayı yeni dönemde Meclis gündemine getireceği yönündeki haberlerin anımsatılması üzerine Kılıçdaroğlu, "Daha önce seçimlerde aile sigortası, intibak yasası, askerlik süresinin kısaltılmasıyla ilgili yurttaşlarımıza söz vermiştik. O dönem Sayın Başbakan askerlik süresiyle ilgili olarak "Bu ülkeyi kim savunacak' diye bizi eleştirmişti. Yaptığımız çalışmaların ve halka verdiğimiz vaatlerin tümünün uygulanabilir olduğunu artık AKP de gördü, önümüzdeki süreç içinde parlamentoya gelecek ve biz de ayrıca kanun tekliflerimizi vereceğiz" dedi.



Söyledikleri her şeyi ince eleyip sık dokuyarak söylediklerini, AKP'nin kendilerini boş vaatlerde bulunmakla suçladığını anlatan Kılıçdaroğlu, "Ama bugün bizim yaptıklarımızı, söylediklerimizi, halka vaat ettiklerimizi kendileri gerçekleştirmek istiyorlar, bundan da memnuniyet duyuyoruz" şeklinde konuştu.



Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin sorusu üzerine Hükümet'ten kendisine yöneltilen "İsrail'in avukatlığını yapıyor" suçlamasına bir kez daha yanıt verirken şunları kaydetti:



"Ben sadece ve sadece Türkiye cumhuriyeti yurttaşlığının avukatlığını üstlenmekten onur duyarım, onun dışında hiç kimsenin avukatlığını üstlenmedim. Avukatlığını üstlenen, o gruplardan, o cemaatlerden madalya alanlardır. Amerika'da üstün hizmet madalyasını Yahudi gruplarından alan kim; Recep Tayyip Erdoğan. O madalyanın gereği olarak avukatlığını yapıyor zaten. İsrail'in güvenliği için füze kalkanını Türkiye'ye getiren kim; o avukatlığı üstlendiği için avukatlığın gereği olarak bunu yapıyor. Şimdi halkın önüne çıkıp "İsrail'e savaş gemileri göndereceğiz, şunu yapacağız, bunu yapacağız...' Bunların tamamı boş, halkı kandırmaya yönelik söylemler. Eğer sen halkın önünde saygın bir Başbakan olmayı kabul ediyorsan, öyle bir niteliğin varsa önce aldığın o madalyayı iade edersin, gereğini yaparsın. Ben de o zaman derim ki evet, Başbakan gereğini yaptı."