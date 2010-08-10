Kılıçdaroğlu: İspat edersem istifa eder misin?

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a yüklenerek, ''Diyor ki 'Ben işçi emeklisiyim, sen memur emeklisisin'. Recep Bey, Allah aşkına bir de ağzından doğru laf çıksın. Ben senin Emekli Sandığı emeklisi olduğunu ispat edersem istifa eder misin?'' dedi. Kılıçdaroğlu, işçi emeklisi olduğunu söyleyen Erdoğan'ın Emekli Sandığı numarasını verdi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'daki ziyaretlerinin ikinci gününde ilk olarak Çumra'da vatandaşlara hitap etti.



Yolsuzluklara karşı mücadele edeceklerini ve yetki verildiğinde hesap soracaklarını belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:



''Biz hesap soracağız derken, Recep Bey diyor ki, 'Efendim siz bizi Yüce Divan'a göndereceksiniz', Menderes'i anıyor. 'Menderes'e de kefen giydirmişlerdi, biz kefen giymekten korkmayız' diyor. Önce şunu söyleyeyim. Recep Bey'in tarihten haberi yok. İdam cezaları kalktı. Bil ki birisi sana kefen giydirirse gel bu kardeşini bul, sana kimse kefen giydiremez. Onunla biz mücadele ederiz. Ama kul hakkı yediysen gideceksin hesabını vereceksin. İkisi ayrı şey. Öyle kul hakkı ye, vatandaşın hakkını ye, yolsuzluk yap, din iman edebiyatı yap, köşeyi dön, han hamam sahibi ol... Sana bunun hesabını sormayacağız öyle mi? Sana bunun hesabını soracağız.



Bakın Menderes'in vasiyetini getirdim. Menderes idamdan önce çocuklarına vasiyet ediyor; 'Bankadan para alınmasına asla tavassut etmeyeceksin. Yani ileride politikacı olur da bir yere gelirsen bankadan para alınmasına asla tavassut etmeyeceksin.' Şimdi Recep Bey'e soruyorum. Menderes'in arkasına saklanıyorsunuz peki sen Sabah-ATV ihalesinde damadının şirketine iki bankadan 750 milyon dolar kredi aldın mı almadın mı? Eğer sen Menderes'i sahipleniyorsan vasiyetine de sahip çıkacaksın. Doğru adamsan onun doğrularına da sahip çıkacaksın. İşine gelince onun adını kullanıyorsun. Ama onun dediklerini yapmıyorsun.''





Verdiği sözü tutmayan adama



Menderes'in vasiyetinde ''İnandığın şeyi tahakkuk ettiremiyorsan bir an için mevkinden ayrıl'' dediğini de anlatan CHP lideri, şöyle devam etti:



''Yani millete söz verdin, sözünü yerine getirmediysen ayrıl diyor. Recep Bey dokunulmazlıkları kaldırma sözü verdi mi? Meydanlarda, televizyonlarda söz verdi. Yerine getirdi mi? Bir adamın boğazından aşağı haram lokma inmediyse bir adam yolsuzluklardan korkmuyorsa neden dokunulmazlıkları kaldırmaz? Niye kaldırmaz? Demek ki kendisine güvenmiyor. Kendisine güvenmeyen adama milletin de güvenmemesi lazım. Verdiği sözü tutmayan adama milletin dersini vermesi lazım. Nerede, sandıkta vermesi lazım. Sizden onun sözünü istiyorum. Sizden demokrasiye, kendi haklarınıza sahip çıkmanızı istiyorum. Sizden temiz siyasete sahip çıkmanızı istiyorum. Kul hakkı yemeyen, halka hizmet etmeyi namuslu görev sayan siyasete sahip çıkmanızı istiyorum.''





Ağzından doğru laf çıksın



Daha sonra Konya'nın Karapınar ilçesine geçen Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Meydanı'nda halka kitap etti.



Halkın partisi olarak dertleri dinlemeye ve çözümlerini anlatmaya geldiklerini belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:



''Diyor ki 'Ben işçi emeklisiyim, sen memur emeklisisin' diyor. Recep Bey, Allah aşkına bir de ağzından doğru laf çıksın. Ben senin Emekli Sandığı emeklisi olduğunu ispat edersem istifa eder misin? Bir daha söylüyorum. Karapınar Meydanı'ndan söylüyorum... Recep Bey, ben senin Emekli Sandığı emeklisi olduğunu ispat edersem çıkıp milletten özür diler misin? Bakın söylüyorum, desin ki 'Ben emekli sandığı emeklisi değilim'. Biz adamın kitabını biliriz. Adamın ruhunu biliriz. Gözüne bakınca onun doğru söyleyip söylemediğini anlarız. Yiğit adam doğru konuşur. Yiğit adam namuslu adamdır. Yiğit adam verdiği sözün arkasında durur. Yiğit adam halkı için çalışır. Halkı için mücadele eder. Yiğit adam siyasette zenginleşmez. Yiğit adam siyasette vatandaşa hizmet eder, vatandaşa hükmetmez zalim olmaz. Vatandaşın ekmeğine göz dikmez. Yiğit adam sapına kadar yiğit olur.''





Erdoğan'ın Emekli Sandığı numarasını verdi



Karaman'daki mitingde konuşan Kılıçdaroğlu emeklilik tartışmasını yeni bir boyuta taşıdı. Erdoğan'ın emekli sandığı numarasını veren (54.771.295.0) Kılıçdaroğlu, "Recep Bey akşam giderken baksın işçi emeklisi mi, Emekli Sandığı emeklisi mi? Bu numaraya baksın kendi adını görecek. Millete doğruları söylemedi diye acaba yüzü kızarır mı bilmiyorum. Görmek isterdim" dedi.





