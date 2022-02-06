Kılıçdaroğlu: Isparta'da yaşanan skandalın sebebi; özelleştirilmiş elektrik dağıtımı ve yollar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Isparta'da yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin olarak, " Yaşanan skandalın sebebi; özelleştirilmiş elektrik dağıtımı ve yollar" paylaşımını yaptı.

Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletvekillerimiz günlerdir Isparta Halkı ile birlikte. Beceriksiz yönetimin sonucu halk perişan! Yaşanan skandalın sebebi; özelleştirilmiş elektrik dağıtımı ve yollar. Araştırma önergesi vereceğiz, reddedecekler. MOBESE’lerden ses yok tabii. Trollerde büyük sessizlik." ifadesini kullandı.