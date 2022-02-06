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Kılıçdaroğlu: Isparta'da yaşanan skandalın sebebi; özelleştirilmiş elektrik dağıtımı ve yollar

"MOBESE’lerden ses yok tabii, trollerde büyük sessizlik"

06 Şubat 2022 13:16

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Isparta'da yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin olarak, " Yaşanan skandalın sebebi; özelleştirilmiş elektrik dağıtımı ve yollar" paylaşımını yaptı. 

Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletvekillerimiz günlerdir Isparta Halkı ile birlikte. Beceriksiz yönetimin sonucu halk perişan! Yaşanan skandalın sebebi; özelleştirilmiş elektrik dağıtımı ve yollar. Araştırma önergesi vereceğiz, reddedecekler. MOBESE’lerden ses yok tabii. Trollerde büyük sessizlik." ifadesini kullandı. 

KılıçdaroğluIsparta
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