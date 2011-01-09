-KILIÇDAROĞLU İSİMLİ DEVE RAKİBİNİ YENDİ GERMENCİK (A.A) - 09.01.2011 - Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen ''Geleneksel Deve Güreşi Festivali''nde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun soyadını taşıyan deve, rakibini bağlamayla yendi. Germencik Deve Güreşi Arenası'ndaki güreşte, hafta içi İncirliova Deveciler Derneği Başkanı Aytekin Kaya'nın ''Kılıçdaroğlu'' adını verdiği deve, ''Tito'' isimli deveyle güreşti. Yaklaşık 10 dakika süren güreş sonunda ''Kılıçdaroğlu'' adlı deve, rakibini bağlamayla yendi.