-KILIÇDAROĞLU İŞÇİLERLE YEMEK YEDİ ANKARA (A.A) - 21.04.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu OSTİM'de bir firmada işçilerle öğle yemeği yedi. Kılıçdaroğlu, OSTİM OSB Başkanı Orhan Aydın'ı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, ziyaretteki konuşmasında, iktidarlarında üretenin ve üretimin önündeki bütün bürokratik engelleri kaldıracaklarını söyledi. OSTİM'de güzel şeyler yapıldığını, özellikle savunma sanayine büyük katkı sağlandığını anlatan Kılıçdaroğlu, buradaki firmaları kutladığını ifade etti. KOSGEB sürecinden başlayarak kaynak yetersizliği sorunlarını bildiklerini belirten Kılıçdaroğlu, bununla ilgili kendilerinin güzel projeleri olduğunu bildirdi. Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: ''KOBİ'ler ekonomik hayata hızla uyum sağlayan kurumlardır. Daha dinamik, daha çalışkan, olayları daha hızlı kavrayan hantal yapıdan büyük ölçüde kurtulmuş olan kuruluşlardır. Bunlar, nitelikli elemanlarla buluştuğu zaman katma değeri daha yüksek ürünler üretebiliyorlar. Savunma sanayine büyük katkı veren bir OSTİM, demek ki kaliteyi yakalamış durumdadır. Biz KOBİ'lerin bir yılda ödedikleri vergi ve sosyal güvenlik primleri kadar onlara faizsiz kredi açılmasını savunuyoruz. Böyle bir projemiz var. Siz 100 lira primle vergi ödediyseniz, 100 lira size faizsiz kredi olarak verilecek ve siz bunu kullanacaksınız. Şimdi bize 'kaynak nedir?' diye soracaklar. Kaynak, ödenemeyen vergiler, ödenemeyen sosyal güvenlik primleri.'' Hükümetin vergileri toplayamadığı için mali af çıkardığını savunan Kılıçdaroğlu, ''Dünyanın hiçbir ülkesinde dokuz yılda, bir iktidar tarafından dört kez mali af çıkmış değildir. Bana bir örnek gösteremezsiniz'' ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu, sıfır faizle kredi verdikleri zaman istihdam yaratacaklarını, vergileri tahsil edeceklerini, ihracatın ve üretimin artacağını söyledi. Kılıçdaroğlu, iktidarlarında Halk Bankasını esnaf dostu bir banka haline getireceklerini de belirtti. Projelerinin en ufak ayrıntısına kadar düşünülmüş, ayakları yere basan projeler olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, ''Bizim ekibimiz çok güçlü. Biz artık (böyle oturalım, şunu söylersek vatandaştan oy alır mıyız, almaz mıyız) diye düşünmüyoruz. Bizim ürettiğimiz projeleri kim kullanırsa kim hayata geçirirse biz ona da destek veririz. Öyle küçük kıskançlıklar peşinde değiliz. Çünkü biz ülkemizi seviyoruz, sanayicimizi seviyoruz. Eğer bir ülkede fabrikaların bacası tüterse, biliyoruz ki o ülkede huzur vardır'' diye konuştu. Sanayicilerden, KOBİ temsilcilerinden, üreticilerden bir isteği olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: ''Kafamızda değer kalıpları oluşmuş. O değer yargılarını kolay kolay yıkamıyoruz. Efendim 'CHP geçmişte şöyleydi, gelecekte böyleydi'. Bunları bırakalım. CHP karşınızda. CHP'nin genel başkanı burada. CHP'nin bu konuda çaba harcamış genel başkan yardımcıları, milletvekili adayları da burada. Artık CHP, toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir parti. CHP herkesin etnik kimliğine, inancına saygı duyan bir parti. CHP'ye destek vermek, ülkenin kalkınmasına destek vermekle eşdeğerdir. Ben buna inanıyorum. Biz klasik oy peşinde koşan bir siyasi parti olmak istemiyoruz. Gerçekten de iktidar olduğumuzda bu ülkeye hizmet eden bir parti olmak istiyoruz. Kim olursa olsun bize oy veren, vermeyen hiç kimseyi ötekileştirmeden her yurttaşa, her sanayiciye, her esnafa, her çiftçiye hizmet sunmak istiyoruz.'' Kılıçdaroğlu, daha sonra OSTİM'de faaliyet gösteren bazı firmaları ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, bir firmada işçilerle öğle yemeği yedi.