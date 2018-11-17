Kılıçdaroğlu: İş dünyası korkudan eleştiri yapamıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, can ve mal güvenliği olmadığı için ağır ekonomik krize rağmen iş insanlarının korkudan eleştiri yapamadığını söyledi. Kılıçdaroğlu, barış isteyen akademisyenlerin üniversitelerden atılıp pasaportlarını el konulduğunu ifade etti.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Sokaktan İstanbul'a Mahalle Toplantısı'nda konuştu. "Bu suça ortak olmayacağız" bildirisine imza atan akademisyenlerin üniversitelerden atılıp pasaportlarına el konulduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, gazetecilerin ötekileştirildiğini ifade etti.

Otoriteye karşı düşüncesini açıklayan bir kişilerin ihbarla gözaltına alınıp tutuklandığını ifade eden Kılıçdaroğlu, hazırlanmayan iddianameler nedeniyle yüzlerce kişinin hapiste tutukluduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Bir ülke düşünün en ağır ekonomik krize rağmen iş dünyası korkudan eleştiri yapamıyor. Çünkü hiç kimsenin can ve mal güvenliği yok" diye konuştu.

Yerelde demokrasiyi inşa ederek Türkiye'de kökleştireceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, İstanbulluların nefes almak için CHP'li belediyelerin olduğu ilçelere gittiğini ifade etti.

Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerde kadınlar için öngördükleri %33 ve %20 cinsiyet kotasına uyacaklarını söyledi.

Büyükşehir belediyesini kazanmaları halinde İstanbul'u dünyanın en önemli metropollerinden biri haline getireceklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Biz İstanbul'u yaşanabilir bir kent yapacağız. Paris'ten Milano'dan, Tokyo'dan, Washington'dan ne eksiği var? Tam tersine fazlaları var" dedi.