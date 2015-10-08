Kılıçdaroğlu: Yolsuzlukla mücadelede İran kadar cesur olmalıyız

Türkiye’nin yolsuzlukla mücadelede işadamı Babek Zencani’yi yargılayan İran kadar cesur davranması gerektiğini belirten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “17-25 Aralık soruşturmaları mutlaka yapılacak. Bu olayın aydınlığa kavuşturulması zorunludur” dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Amasya-Çorum programlarında Merzifon ve Oğuzlar ilçelerini de ziyaret etti, gece saatlerinde Oğuzlar’da toplanan vatandaşlara seslendi. Kılıçdaroğlu, basınla sohbetinde de güncel konuları değerlendirdi:

En çok onlar istemeli

(1 Kasım sonrası) 17/25 Aralık soruşturmaları mutlaka yapılacaktır. Eğer Türk siyaseti bu konuda üstüne düşeni yapmazsa, kirliliğe onay veren bir siyaset algısı toplumun belleğine yerleşmiş olacaktır. Siyasetçinin halka güven vermesi için bu olayın aydınlığa kavuşturulması zorunludur. Bu talep, muhalefetin ötesinde toplumun tüm kesimleri tarafından dile getirilen bir taleptir. Aslında daha yüksek sesle konuşması gerekenler de 17/25 Aralık olayında adı geçenler olmalıdır. Kendi çocuklarına kötü miras bırakmak istemiyorlarsa olayın aydınlanmasını bizden fazla onlar istemelidir. Yolsuzluklarla mücadele konusunda İran’dan daha cesur davranmak, daha cesur bir siyaset ortaya koymak zorundayız. Bunlar yapılmazsa yolsuzluğu kurumsallaştırmış oluruz. Yapanın yanına kâr kalıyor algısını da toplumun belleğinde pekiştirmiş oluruz.

Passolig vaadi

Passolig’in aslında amacı şu; ‘kim hangi koltukta oturuyor, hangi sloganı atıyor, bunlar tespit edilsin’. Yani aslında bu kartı, gençleri fişlemenin aracı olarak kullanıyorlar. Gençleri potansiyel suçlu olarak gören bir zihniyete karşı bu vaatte bulunduk. Gençleri olağan şüpheli olarak göstermek son derece tehlikeli ve gençlere de saygısızlık. Madem ki gençlere özgürlük sözü veriyoruz, bu fişleme araçlarını ortadan kaldırmak da görevimiz.

1 Kasım’da oyunu arttıracak tek partinin CHP olacağını düşünüyoruz. Çünkü 7 Haziran sonrası toplumun beklentilerine uygun en iyi sınavı CHP verdi. Ekilen tohumların, ifade edilen beyanların bu seçimde daha güçlü karşılık bulacağını düşünüyorum. Umut ediyorum bu sonbahar bizim için bereketli bir hasat zamanı olsun.

AKP’nin seçim beyannamesi bunları perçinledi. Ama keşke (vaatleri) kopyalarken daha cesur davransalardı. Kopya çekiyor ama onu bile beceremiyor. Meraklanmasınlar telif istemeyiz, tam kopyalayabilirler. İsterlerse Sencer hocayı (CHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sencer Ayata) eğitim için yardıma gönderebiliriz. Ama maalesef AKP söylediğinin tam tersini hayata geçiren, bunun binlerce örneğini toplumun önüne

koyan bir parti.

Bu görüntüler olmamalıydı. Umarım o görüntülere yol açan sorumlular bulunur ve cezalandırılır. Ölüden intikam alınmaz.