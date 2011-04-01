-KILIÇDAROĞLU İNTERNETTE GENÇLERLE BULUŞACAK ANKARA (A.A) - 01.04.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, GenceArtı ''İstihdamda Fırsat Eşitliği Yaratma Projesi'' kapsamında internet üzerinden gençlerle buluşacak. CHP'nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun 7 Nisan 2011 Perşembe günü saat 10.30-11.00 arasında internet üzerinden canlı yayınla gençlerle buluşacağı belirtildi. Açıklamada, ''Dünyada ilk defa bir siyasi parti lideri tarafından gerçekleştirilecek bu etkinlikte, gençler sorularını Kemal Kılıçdaroğlu'na canlı olarak iletebilecekler ve eşzamanlı olarak cevap alabilecekler. Bu buluşmaya katılmak için 'www.gencearti.com' sayfasını ziyaret edip 'GenceArtı Canlı Eğitim' bağlantısından kayıt yaptırmanız yeterlidir. Katılım sayısı sınırlıdır'' denildi.