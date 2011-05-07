Kılıçdaroğlu: İnternet özgür olacak

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Yasaklarla mücadele edeceğim diye halka söz vererek iktidar olan bir partinin zihniyetine de son vereceğim. İnternet özgür olacak'' dedi.



Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçeleri ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kartal'da, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idam edilişinin 39. yıldönümü nedeniyle düzenlenen törene katıldı.



Burada seçim otobüsünün üzerinden gençlere seslenen Kılıçdaroğlu, bugünün, Türkiye'nin bağımsızlığını isteyen, bağımsızlık dışında hiçbir kişisel çıkar peşinde olmayan ''üç fidan''ın 39 yıl önce asıldıkları gün olduğunu söyledi.



Kılıçdaroğlu, onların acılarını hala yüreklerinde hissettiklerini belirterek, şunları kaydetti:



''Onların arzularının yerine gelmesi için rant imparatorluğunun yıkılması lazım. Rant imparatorluğunun yıkılması için yola çıktım. Sizin desteğinizle halkın iktidarını kuracağız. Onlar halk için mücadele ettiler, ülkenin bağımsızlığı için mücadele ettiler. Onlar da biliyorlardı ki, siyasal meydanlarda, savaş meydanlarında kazanılan zaferler ekonomik zaferlerle taçlandırılmadıkça Türkiye'nin bağımsızlığı her zaman tartışma konusu olabilirdi. Biz siyasal bağımsızlığı, ekonomik bağımsızlıklarla perçinleyeceğiz. Bunun için de yarattığımız değeri hakça bölüşeceğiz. Bu ülkede herkesin huzur içinde yaşamasını sağlamak için yola çıktık.''



12 Haziran genel seçimine işaret eden Kılıçdaroğlu, ''Ben günde 16 saat çalışıyorum. Sizin de 10 dakikanızı ayırmanızı istiyorum. Komşunuzu, arkadaşınızı ikna edin, 'Türkiye'nin aydınlık günlere ihtiyacı var' deyin. Üç fidanımız gibi bedel ödemeden demokratik yollarla sandığa gidelim, haramilerin iktidarını al aşağı edelim'' şeklinde konuştu.



Konuşmasının ardından seçim otobüsünün önünün gençler tarafından kesilmesi üzerine tekrar otobüsün üstüne çıkan Kılıçdaroğlu, YÖK'ü kaldıracaklarını, yasaklarla mücadele edeceklerini belirterek, ''Yasaklarla mücadele edeceğim diye halka söz vererek iktidar olan bir partinin zihniyetine de son vereceğim. İnternet özgür olacak'' dedi.







