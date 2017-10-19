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Politika

Kılıçdaroğlu: İnsanları istifaya zorlamak ahlâki değil

"Bir kişi seçimle gelmişse, onu makamından edecek kişinin de ona oy veren vatandaşlar olması lazım"

19 Ekim 2017 20:53

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın işaretiyle istifa eden belediye başkanlarına ilişkin olarak, "İnsanları istifaya zorlamayı doğru da bulmuyorum, demokratik de bulmuyorum, ahlâki de bulmuyorum" dedi.

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu'nu ziyaret eden Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aralarında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in bulunduğu bazı belediye başkanlarına yönelik 'istifa etmezlerse bedeli ağır olur' dedi. Bununla ilgili değerlendirmeniz nedir?" sorusu üzerine, şunları söyledi:

"Öteden beri söylediğim şu, 'milli irade, halkın iradesi, seçimle gelen seçimle gitmeli' diyoruz, bunun dışındaki bütün yolları doğru bulmuyorum. Bir kişi seçimle gelmişse, onu makamından edecek kişinin de ona oy veren vatandaşlar olması lazım. Dolayısıyla bu tür yaklaşımları doğru bulmadığımı daha önce de ifade etmiştim. Bu sadece AK Parti'li belediye başkanları için değil, bütün belediye başkanları için geçerli bir kural. Bir yolsuzluğu, usulsüzlüğü, yasa dışılığı varsa İçişleri Bakanlığı gereğini yapıyor zaten. Onun dışında insanları zorla istifaya zorlamayı doğru bulmuyorum, demokratik de bulmuyorum, ahlâki de bulmuyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, istifası istenen belediye başkanlarıyla ilgili olarak, "İstifalarını vermezlerse gereği neyse yaparız" ifadelerini kullanmıştı.

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