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Politika

Kılıçdaroğlu İngiltere'ye gidiyor

Kılıçdaroğlu'na ziyaretine parti sözcülüğünden istifa eden Selin Sayek Böke de eşlik edecek

03 Aralık 2017 17:47

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 5-9 Aralık'ta İngiltere'nin başkenti Londra'da temaslarda bulunacak.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 5 Aralık'ta başlayacak Londra ziyareti kapsamında Birleşik Krallık Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ve İngiliz İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn ile bir araya gelecek.

Chatham House ve Democratic Progress Institute düşünce kuruluşlarında konuşacak Kılıçdaroğlu, Birleşik Krallık'taki Türk ve yabancı iş çevrelerinin temsilcileriyle ayrı ayrı toplantılara katılacak, Türk vatandaşlarla buluşacak.

Ziyaret kapsamındaki görüşmelerde, Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri, Avrupa Birliği ve Ortadoğu başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak.
Kılıçdaroğlu'na ziyaretinde, Genel Başkan Yardımcıları Öztürk Yılmaz ve Aykut Erdoğdu ile milletvekilleri İlhan Kesici, Selin Sayek Böke, Faik Öztrak ve Parti Meclisi Üyesi Gülseren Onanç'ın yer alacağı heyet eşlik edecek.

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