-KILIÇDAROĞLU, İNGİLTERE VE ALMANYA YOLCUSU ANKARA (A.A) - 23.02.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, çeşitli temaslarda bulunmak üzere İngiltere ve Almanya'ya gideceği bildirildi. CHP'den yapılan açıklamaya göre, 28 Şubatta Londra'ya gidecek olan Kılıçdaroğlu, ilk olarak ''Türkiye'nin İşçi Partili Dostlar Grubu Resepsiyonu''na katılacak. Kılıçdaroğlu, programı çerçevesinde, çeşitli uluslararası yayın kuruluşu temsilcileri görüşecek, aralarında Oxford'un da bulunduğu bazı üniversiteler ile Chatham House'de düzenlenecek konferanslarda konuşacak. İngiltere'nin AB İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı David Lidington ile de görüşeceği belirtilen Kılıçdaroğlu onuruna Londra Büyükelçisi Ünal Çeviköz yemek verecek. 3 Martta Türkiye'ye dönecek olan Kılıçdaroğlu, 5 Martta ise Almanya'ya giderek, ''Göçün 50. Yılında Emeğin Şenliği'' etkinliğine katılacak. Kılıçdaroğlu, Almanya temasları kapsamında çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle de görüşecek.