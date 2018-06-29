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Politika

"Kılıçdaroğlu, İnce ile pazar günü evinde bir araya gelecek"

Gürkan Hacır: CHP'de Eylül, Ekim gibi bir kongre hesaplaşması olacak

29 Haziran 2018 03:54

Gazeteci Gürkan Hacır, 24 Haziran seçimlerinin ardından CHP'de yaşanan gelişmeleri değerlendirirken "Bir kulis bilgisi olarak paylaşayım. Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ile Pazar günü Kılıçdaroğlu'nun evinde bir araya gelecek" açıklamasında bulundu. 

Gürkan Hacır, CNN Türk ekranlarındaki Gece Görüşü programına katıldı. Hacıer, CHP'de sonbaharda bir kongre olabileceğini belirterek ''CHP'deki Muharrem İnce rüzgarı ortada. Sayın İnce imza toplayın demez. Ancak ben şu anda çok sayıda ismin imza organizasyonu içerisinde olduğunu, örgütte bunun çalışmalarının yapıldığını biliyorum. CHP'de Eylül, Ekim gibi bir kongre hesaplaşması olacaktır.'' ifadelerini kullandı.

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