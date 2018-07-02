Kılıçdaroğlu, İnce ile görüşecek

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce 24 Haziran seçimleri sonrası ilk kez yüz yüze görüşecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile bugün saat 19.00'da görüşecek. Edinilen bilgiye göre, görüşme basına kapalı şekilde bir otelde gerçekleşecek.

Görüşmede, Kılıçdaroğlu ve İnce'nin eşlerinin de bulunacağı belirtildi. Kılıçdaroğlu ve İnce'nin 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulunmaları ve parti içi konuları ele almaları bekleniyor.

