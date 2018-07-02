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Politika

Kılıçdaroğlu, İnce ile görüşecek

İnce ve Kılıçdaroğlu, 24 Haziran seçimlerinin ardından ilk kez bir araya gelecek

02 Temmuz 2018 19:50

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce 24 Haziran seçimleri sonrası ilk kez yüz yüze görüşecek. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin  Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile bugün saat 19.00'da görüşecek.  Edinilen bilgiye göre, görüşme basına kapalı şekilde bir otelde  gerçekleşecek.

Görüşmede, Kılıçdaroğlu ve İnce'nin eşlerinin de bulunacağı  belirtildi. Kılıçdaroğlu ve İnce'nin 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin  değerlendirmede bulunmaları ve parti içi konuları ele almaları bekleniyor.
 

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