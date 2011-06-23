Kılıçdaroğlu: İmza toplayanlar başarılı olamayacak

T24 - CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, toplumun ve CHP tabanının kurultay talebi olmadığını belirterek, “Arkadaşların bu yönde irade koymalarına da saygı duyacağız. İmzaları toplamaya başlamışlar, görelim bakalım ne yapacaklar. Ancak görünüyor ki, başarılı olamayacaklar” dedi. Kılıçdaroğlu, MYK toplantısında da sürecin dikkatli izlenmesini istedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında dün toplanan MYK’dan olası olağanüstü kurultayla ilgili olarak, “Muhalifler 48 saat içinde gerekli imzaları toplayamayacaklarını görürler. Bu noktada çok da dikkate alınması gereken bir süreç değil” değerlendirmesi çıktı. Kılıçdaroğlu özetle, “Toplumun ve CHP tabanının büyük bir kesiminin kurultay gibi bir talebi yok. Ancak arkadaşların bu yönde bir irade ortaya koymalarına da saygı duyacağız. İmzaları toplamaya başlamışlar, görelim bakalım ne yapacaklar. Ancak görünüyor ki, başarılı olamayacaklar” dedi. Kılıçdaroğlu, kurmaylarına süreci sakin bir şekilde izlemeleri uyarısında bulundu.



Değişim mesajı

İl başkanlarıyla, kurultay delegelerinin büyük bir çoğunluğundan “Yönetime destek” mesajları alan Kılıçdaroğlu, 15 günlük imza toplama sürecinin tamamlanmasının ardından MYK’da değişimin yaşama geçirileceği mesajı verdi. İmza toplama sürecinde yönetimi değiştirmeme seçeneğine yakın duran Kılıçdaroğlu, partinin kurumsal kimliğine yönelik açıklamalarda bulunan isimlerin de disipline verileceği uyarısını yeniledi. Kılıçdaroğlu, toplantı sonrasında ise bazı genel başkan yardımcılarını basına yansıyan açıklamaları nedeniyle uyardı.



Batum: Tedirgin edici

CHP Genel Başkan Yardımcısı Süheyl Batum da, gazetecilerin sorusu üzerine kurultay tartışmalarıyla ilgili şöyle konuştu: “Her seçimden sonra bir tartışma varmış gibi bir görünümün ortaya çıkması, sürekli kurultaylar partisi görünümünün ortaya çıkması beni de tedirgin ediyor. İnsanların CHP’den beklentisi şu; ‘Yarı yolda patinaj yapmayın, bizim beklentilerimiz var.’ Bu beklentilere cevap verecek bir CHP istenirken, bizim ‘Yüzde 30’duk, bundan düştük’ gibi sanal tartışmalarla zaman kaybetmemiz doğru olmaz.”

