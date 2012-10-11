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Politika

Kılıçdaroğlu ilk kez Köşk yemeğine katılacak

Bu katılım CHP lideri Kılıçdaroğlu için bir ilk olacak

11 Ekim 2012 18:45

 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Abdullan Gül’ün Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in onuruna bu akşam vereceği yemeğe katılacak. 
 

Gül daha önce davet etmemiş

 
CHP kaynaklarından edinilen bilgilere göre Cumhurbaşkanı Gül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ilk defa bir köşk yemeğine davet etti; devlet protokolünde altıncı sırada bulunan Anamuhalefet Partisi lideri Kılıçdaroğlu, Gül tarafından daha önce köşkte Devlet Başkanları ile Kral/ Kraliçeler onuruna verilen yemeklere davet edilmedi.

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