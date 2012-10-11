Kılıçdaroğlu ilk kez Köşk yemeğine katılacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Abdullan Gül’ün Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in onuruna bu akşam vereceği yemeğe katılacak.

Gül daha önce davet etmemiş

CHP kaynaklarından edinilen bilgilere göre Cumhurbaşkanı Gül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ilk defa bir köşk yemeğine davet etti; devlet protokolünde altıncı sırada bulunan Anamuhalefet Partisi lideri Kılıçdaroğlu, Gül tarafından daha önce köşkte Devlet Başkanları ile Kral/ Kraliçeler onuruna verilen yemeklere davet edilmedi.