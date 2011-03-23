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Politika

Kılıçdaroğlu: İlk 3 madde değiştirilemez

CHP lideri, TÜSİAD'ın gündeme getirdiği yeni anayasa taslağıyla ilgili "Biz anayasanın değiştirilemez maddelerinin değiştirilebileceğini düşünmüyoruz" dedi.

23 Mart 2011 02:00

T24 - CHP lideri, TÜSİAD'ın gündeme getirdiği yeni anayasa taslağıyla ilgili "Biz anayasanın değiştirilemez maddelerinin değiştirilebileceğini düşünmüyoruz. Bunu doğru da bulmuyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜSİAD'ın dün kamuoyu ile paylaştığı yeni anayasa çalışmasını değerlendirdi.

Bir gazeteci, Kılıçdaroğlu'na TÜSİAD'ın hazırladığı yeni anayasa taslağındaki ''Anayasa'da değiştirilemez madde yer almaması'' önerisini sordu. Kılıçdaroğlu, şu açıklamayı yaptı:

''Biz Anayasa'nın değiştirilemez maddelerinin değiştirilebileceğini düşünmüyoruz. Bunu doğru da bulmuyoruz. Ama ülkemizde demokrasi ve özgürlük var, insanlar düşüncelerini özgürce dile getirebilirler. Anayasa'nın değiştirilemez maddeleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu idaresidir, o iradeye de hepimizin saygı duyması gerekir.''

CHP liderine BDP'li Sebahat Tuncel'in polise tokat atması da soruldu. Polisin zor koşullarda görev yapan kamu görevlisi olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Zaman zaman biz de polisten şikayetçi  oluyoruz ama polise şiddet uygulamak, ona tokat atmak doğru değildir. O bir kamu görevlisi, görevini yapıyordur. Görevinde aksaklıkları, yanlışları olabilir ama bütün bunları dikkate alarak ona saygı göstermemiz gerekiyor'' diye konuştu.

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