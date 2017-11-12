T24 LogoT24 Logo
Politika

Kılıçdaroğlu, İlhan Cihaner'in ağabeyi Ayhan Cihaner’in cenaze törenine katıldı 

  ANKARA (DHA) - CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner'in Ağabeyi Ayhan Cihaner için Çankaya Pir Sultan Abdal Cemevi’nde düzenlenen cenaze törenine katıldı

12 Kasım 2017 17:51

 

ANKARA (DHA) - CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner\'in Ağabeyi Ayhan Cihaner için Çankaya Pir Sultan Abdal Cemevi’nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. 


(FOTOĞRAF)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHACUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal KılıçdaroğluMilletvekiliCihaner Ağabeyi Ayhan CihanerPir Sultan Abdal Cemevinde

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24