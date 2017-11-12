Kılıçdaroğlu, İlhan Cihaner'in ağabeyi Ayhan Cihaner’in cenaze törenine katıldı 

ANKARA (DHA) - CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner'in Ağabeyi Ayhan Cihaner için Çankaya Pir Sultan Abdal Cemevi’nde düzenlenen cenaze törenine katıldı
12 Kasım 2017 17:51
ANKARA (DHA) - CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner\'in Ağabeyi Ayhan Cihaner için Çankaya Pir Sultan Abdal Cemevi’nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.
(FOTOĞRAF)
Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir