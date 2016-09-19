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Politika

Kılıçdaroğlu ile MEB Müsteşar Yardımcısı'nın benzerliği şaşırttı

Esenler Atışalanı Ortaokulu'nda düzenlenen törenle 2016-2017 eğitim-öğretim yılı açılışı yapıldı

19 Eylül 2016 17:10

Esenler Atışalanı Ortaokulu'nda düzenlenen törenle 2016-2017 eğitim-öğretim yılı açılışı yapıldı. Açılış törenine katılan Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na benzerliğiyle şaşırttı.

Kılıçdaroğlu, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge programında benzerliğe ilişkin "Aynı yumurta ikizi gibi, umarım görevine son vermezler" dedi.

Sözcü'de yer alan habere göre; törene, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşar Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili, İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Hamdi Usta, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından devam eden törende, okul korosunca müzik-şiir dinletisi ve folklorik dans gösterisi yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Bilgili, törende yaptığı konuşmada, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın dün "Nesil yetiştirmek, medeniyet inşa etmektir" şeklinde bir mesaj yayımladığını hatırlatarak, MEB'in amacının da nesil yetiştirmek ve medeniyet inşa etmek olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu'na benzerliği şaşırttı 

Bu arada açılış törenine katılan Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili'nin CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na benzerliğiyle şaşırttı. 

 

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