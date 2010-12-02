-KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞMEK İSTEYEN İKİ KİŞİYE GÖZALTI BURSA (A.A) - 02.12.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bursa programında kendisiyle görüşmek isteyen, ancak korumalar tarafından engellenen ve eşcinsel oldukları belirtilen iki kişinin, güvenlik güçlerince gözaltına alındığı bildirildi. Alınan bilgiye göre, Kılıçdaroğlu'nun partisinin Bursa İl Başkanlığınca Almira Otel'de düzenlenen ''Ülkemiz ile Bursa'da Tarım ve Hayvancılık'' konulu toplantıya girişinde, kendisine seslenerek, ''eşcinsellerin haklarının ellerinden alınmak istediğini'' söyleyen ve korumalar tarafından uzaklaştırılan Onur ile Elçin isimli iki kişi, güvenlik güçlerince gözaltına alındı. Merinos Polis Merkezine götürülen ve kimlik tespitleri yapılan bu kişiler, bir süre sonra serbest bırakıldı.