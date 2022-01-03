Kılıçdaroğlu ile Akşener, siyasetin odağındaki meydanda bir arada

T24 Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mersin’in kurtuluşunun 100. yıl dönümüne denk getirilen metro temel atma töreninde bir araya gelerek, önemli mesajlar verdi. Buluşmanın daha önce Kılıçdaroğlu’nun miting yapmasının yasaklandığı alanda gerçekleşmesi dikkat çekiciydi. Kürsüye çıkan Akşener’in Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aynı alandaki mitingine atıf yaparak, “Yalnız burada bu kalabalığı toplayamayanlar vardı, ne olacak şimdi” sözleriyle konuşmasına başlaması da muhalefetin iştahını gösteriyordu.

Mersin, son dönemde siyasetin odağında. Kılıçdaroğlu, seçim mitinglerine başlama kararı aldıktan sonra ilk mitingini kentte, Cumhuriyet Meydanı’nda yapmak istedi ancak izin verilmediği için yapamadı. Kılıçdaroğlu’nun eski stadyum bölgesinde yaptığı miting ise günlerce tartışıldı. AKP’liler Kılıçdaroğlu’nun beklediği kalabalığı göremediği yorumları yaparken, CHP’liler, farklı fotoğraflarla onbinlerin alana sığmadığını kamoyuna aktarmaya çalıştı.

Kılıçdaroğlu’nun Mersin mitinginden kısa süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın , CHP liderine yasaklanan Cumhuriyet Meydanı’nı kullanması ise tartışmaları alevlendirmişti. Ancak Erdoğan’ın mitinge dönüşen açılış töreninden geriye akıllarda meydanın dolmadığına yönelik görüntüler kaldı.

Cumhuriyet Meydanı’nda bir arada

Kılıçdaroğlu ile Akşener’in metro açılış töreni için Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelmeleri bu nedenle mühimdi.

Alandaki coşkulu kalabalığı gören Akşener’in “Yalnız burada bu kalabalığı toplayamayanlar vardı, ne olacak şimdi” sözleri de Erdoğan’a atıf niteliğindeydi.

İki lider 31 Mart 2019 yerel seçiminden önce ortak mitinglere katılmışlardı. Ancak Mersin’deki tören, yeni dönemdeki ilk ortak etkinlik olması açısından da önem taşıyor.

İki lider, Millet İttifakı’nın erken seçim olasılığını ciddiye aldıklarını ve motive olduklarını da Mersin’den gösterdiler.

TIKLAYIN | Kılıçdaroğlu ve Akşener ortak mitingde: Türkiye ağlıyor, derhal seçimi getir, sandığa teslim ol