Kılıçdaroğlu ve Akşener ortak mitingde: Türkiye ağlıyor, derhal seçimi getir, sandığa teslim ol

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "Türkiye ağlıyor, derhal seçimi getir, sandığa teslim ol" çağrısını yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da ilk kez oy kullanacak gençlere seslenerek, "İlk kez sandığa gidecek gençlerimiz, ilk kez otoriter bir yönetimi demokratik yollarla değiştireceksiniz, dünya siyaset tarihine çok önemli bir mirası sizler bırakacaksınız." dedi.

Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, daha önce CHP’nin miting yapılmasına izin verilmeyen Cumhuriyet Meydanı’nda metro temel atma törenine katıldı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, “Genel başkanlarımız Mersinlilere bu günde yalnız bırakmadı. Mersinliler adına teşekkür ediyorum. Emin olabilirsiniz ki sizler bizi nasıl yalnız bırakmadıysanız Mersinliler de sizin demokrasi mücadelenizde her zaman yanınızda olacaktır. Gelecek aydınlık Türkiye'nin mimarlarısınız. Belediyecilik sadece yoldan, binadan, ranttan, imardan ibaret değildir, belediyecilik insanın kalbine, gönlüne girmektir. Soğuk kış günlerinde yanında olmaktır. Her zaman Mersin halkının yanında olduk. Gıdasıyla, mamasıyla, sütüyle, yardımıyla, sıcak yemeğiyle yanında olduk. Sosyal belediyecilikte Millet İttifakı’na mensup belediyeler tarih yazdı. Bunlardan bir tanesi de Mersin Büyükşehir Belediyesi…" diye konuştu.

"Yalnız burada bu kalabalığı toplayamayanlar vardı, ne olacak şimdi!"

Konuşmasının başlangıcında Erdoğan'ın Mersin'deki mitingine gönderme yapan Akşener, "Yalnız burada bu kalabalığı toplayamayanlar vardı, ne olacak şimdi!" dedi. Akşener şunları kaydetti:

"Ben 24 aydır il il esnaf geziyorum. Türkiye ağlıyor. Öyle bir Türkiye’deyiz ki , ben 2017’de Mersin’de referandum için çalıştık. Herkes gibi anlattık. Uçacağız denilen malum tek adam sistemi kabul edildi. Gelirleriniz azaldı, çocuklarınızın işsizliği çoğaldı, liyakatsizlik dibine vurdu. Genç çocukların hayatını çaldılar. En büyük beka sorunu sizsiniz. Buradan sayın Erdoğan’a sesleniyorum. Mersinli ‘Derhal seçimi getir, sandığa teslim ol’ diyor. Mersinli burada mesaj veriyor.

"Bu harami düzeni birlikte yıkacağız"

Belediyeler eliyle şehirlerde zenginler ve fakirler oluşmuş. Zenginler AK Partili fukaralar her partili olmuş. Bu harami düzeni birlikte yıkacağız.

Buradan Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Burada bir miting yaptın gördük hep birlikte. Sonra Kılıçdaroğlu'nun mitingine izin vermedin onu da gördük. Şimdi bu meydanda tören var. Diyor ki Mersinli sandığı getir. Milletle ters düşe düşe ayakta kalan bir siyaset olmamıştır. Size iki domates, yarım simit ye diyenlerin kendileri ne yiyor? Bu harami düzeni helal oylarınızla sandıkta attaya göndermek için derhal seçim diyorum.

"Demek ki halk değişim, seçim istiyor"

Akşener'in ardından kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu, "Benim umudum sizlersiniz. Bu meydanda miting yapmamıza daha önce izin vermemişlerdi. Demek ki halk değişim, seçim istiyor. Parayı halk için kullanacaksınız, bir avuç kişi için değil, her evde tencere kaynayacak." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Sakın ola ki umutsuzluğa kapılmayın. Bir belediye başkanının kendi kentine yapabileceği en büyük yatırımın metronun temelini atıyoruz.

"Süleymanşah Türbesi'ni tekrar topraklarına götüreceğiz, bayramızı göndere dikeceğiz"

Süleymanşah Türbesi'ni tekrar topraklarına götüreceğiz, bayramızı göndere dikeceğiz. Hepiniz bunun tanığı olacaksınız. Millet İttifakı olarak Samandağ'dan başlayıp bütün bu havzayı Akdeniz'in en görkemli havzası haline getireceğiz. Bu bölge Akdeniz'in en görkemli bölgesi olacak.

Biz yandaşlara değil vatandaşlara hizmet edeceğiz. Biz kaynağı vatandaşlara harcayacağız. Bir soygun düzenine son vereceğiz. Hani var ya gitmediğiniz yollara para veriyorsunuz, hani var ya 30 yıllık garantiler bunların hepsine son vereceğiz. Tamamını kamulaştıracağız.

"Sandık bugün olmazsa yarın gelecek"

Sandık gelecek mi diye soruluyor. Gelecek efendim gelecek. Bugün olmazsa yarın gelecek yarın olmazsa öbür gün gelecek. İlk kez sandığa gidecek gençlerimiz, ilk kez otoriter bir yönetimi demokratik yollarla değiştireceksiniz, dünya siyaset tarihine çok önemli bir mirası sizler bırakacaksınız.

"En geç iki yıl içinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi davulla zurnayla memleketlerine göndereceğiz"

En geç iki yıl içinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi davulla zurnayla memleketlerine göndereceğiz. Asla ırkçılık yapmıyorum. Suriyeliler de kendi ülkelerinde huzur içinde yaşasınlar.

Suriye ile de barışacağız, Mısır'la da barışacağız. İç politikada olduğu gibi dış politikada da Türkiye kurucu ayarlarına dönecek. Asla unutmayın, sandık gelecek, sandığa sahip çıkmak bizim görevimiz; oy kullanmak sizin göreviniz!"

TIKLAYIN | Kılıçdaroğlu ile Akşener, siyasetin odağındaki meydanda bir arada