Kılıçdaroğlu ile Akşener görüştü: Muhalefet ortak ilkeler etrafında buluşacak; 'seçim güvenliği'nde iş birliği yapacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le bir araya gelirken görüşmede ‘hayır’ birlikteliğinin korunması ve sandık güvenliğinin korunmasında mutabık kalındı. 16 Nisan'da 'evet' diyenlerin fikrinin değişerek 'hayır'a kaydığı, bu sebeple 2019 sürecinde de referandumda kullanılan dil ve üslubun kullanılması gerektiği belirtildi. Muhalefetin ortak ilkeler etrafında buluşacağı kararına varılırken, buluşmada ayrıca 'seçim güvenliği' konusunda da iş birliği yapacağı aktarıldı.

Cumhuriyet'ten İklim Öngel'in haberi şöyle:

Göre görüşmede 16 Nisan referandumu için hayır blokunun oluşturduğu birliktelik ve o günden bugüne yaşananlar masaya yatırıldı. Her iki parti genel başkanı da alandan aldıkları izlenimleri paylaştı. “Hayır” birlikteliğinin oylarını korurken, “evet”in çözülmeye başladığı, 16 Nisan’da “evet” diyenlerin demokrasinin kötüye gittiği düşüncesiyle “hayır” diyenlere yaklaştığı tespiti yapıldı. Bu nedenle 2019 sürecinde de referandumda kullanılan dil ve üslubun kullanılması gerektiği belirtildi.

Partilerin kurmayları ‘Hayır’ birlikteliğinin korunmasını ise şöyle ifade etti:

Referandumdaki gibi muhalefetin ortak ilkeler etrafında hareket etmesi öngörülüyor. Parlamenter sistem, yargı bağımsızlığı, kuvvetler ayrılığı, adalet ve hukuk muhalefetin ortak paylaşımları olacak. AKP’nin seçim ve ittifaklara ilişkin yasayı meclisten geçirmesinin ardından parlamento ve Cumhurbaşkanı seçimine ilişkin olası somut ittifaklar partiler arasında görüşülüp karara bağlanacak.

Toplantının ana gündem maddesini “seçim güvenliği” oluşturdu. Görüşmede, 2019 seçimlerinin demokrasi açısından hayati bir önem taşıdığı belirtildi, “seçim ve sandık güvenliği” konusunda birlikte hareket etmenin altı çizildi. Hiçbir sandığın boş bırakılmayacağının belirtildiği görüşmede, sandık güvenliği konusunda partilerin teknik altyapılarıyla da işbirliği yapılması kararı alındı.

Nezaket vurgusu

İki lider görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi. Akşener görüşmeye ilişkin “Türkiye’nin sorunlarını,ekonomisini, seçim güvenliğini konuştuk” derken Kılıçdaroğlu şunları söyledi: Siyaset gerginliklerden arınmalı, nezaket öne çıkmalı. Elbette farklı görüşlerimiz, farklı düşüncelerimiz olabilir ama farklı düşünceleri ve görüşleri Türkiye’nin selameti için dillendiriyoruz ve halkın hakemliğine başvuruyoruz. Var olan gerginlik ortamının biraz ötelenmesi gerekiyor. Hatta bu gerginlik ortamının olmaması gerekiyor. Seçim güvenliği konusundaki duyarlılığımızı karşılıklı olarak aktardık. Şundan bütün vatandaşlarımızın emin olmasını istiyorum. Herkes sandığa gitsin ve özgüvenle oyunu kullansın.