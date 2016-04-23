Kılıçdaroğlu ile Aile Bakanı 'önüne yatma' polemiği sonrası ilk kez yan yana geldi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 96. açılış yıl dönümü kutlamaları devlet erkanının Anıtkabir'i ziyareti ile başladı. Ziyarette dikkat çeken bir ayrıntı vardı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Aile Bakanı Sema Ramazanoğlu yan yana görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde Karaman'daki cinsel istismar olayının ortaya çıkmasının ardından CHP lideri Kılıçdaroğlu, Bakan Ramazaonoğlu'nun söylediği sözleri eleştirmiş ve ''birilerinin önüne yatmış'' suçlamasında bulunmuştu. Kılıçdaroğlu'nun sözleri tartışma yaratmıştı.

DHA'nın haberine göre, TBMM Başkanı İsmail Kahraman başkanlığındaki heyet Arslanlı Yol'dan Anıtkabir'e geldi. Başbakan Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bakanlar, milletvekilleri Anıtkabir'deki törene katıldı.

Kahraman ve beraberindeki heyet Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak İstiklal Marşı'nı okudu. Heyet daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.