-KILIÇDAROĞLU İL BAŞKANLARINI TOPLANTIYA ÇAĞIRDI ANKARA (A.A) - 05.11.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 9 Kasım Salı günü il başkanlarını toplantıya çağırdığı bildirildi. CHP Sözcüsü ve Genel Sekreteri Süheyl Batum yaptığı yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun tüm il başkanlarını toplantıya çağırdığını belirtti. Batum, İl Başkanlarının 9 Kasım 2010 Salı günü saat 12.15'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Anıtkabir'i ziyaret ederek, Atatürk'ün mozolesine çelenk koyup, saygı duruşunda bulunacaklarını açıkladı. Batum, Anıtkabir ziyaretinin ardından Kılıçdaroğlu'nun saat 17.00'de parti genel merkezinde il başkanlarıyla bir araya geleceğini kaydetti.