-KILIÇDAROĞLU, İL BAŞKANLARI İLE TOPLANTI YAPTI ANKARA (A.A) - 12.03.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin il başkanları ile CHP Genel Merkezi'nde bir toplantı yaptı. Kılıçdaroğlu, Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'ndaki genişletilmiş il başkanları toplantısının ardından, il başkanlarıyla parti genel merkezinde de bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'nun yaklaşık dört saat süren toplantıda seçim çalışmalarına ilişkin düşüncelerini il başkanlarıyla paylaştığı, bazı il başkanları da söz alarak taleplerini dile getirdiği bildirildi. Bazı il başkanlarının ''ön seçim'' yapılması konusunda talepleri olduğu öğrenildi. Toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, çok verimli bir toplantı yaptıklarını ve tüm il başkanlarında iktidar kararlılığını gördüğünü söyledi. Bu durumun kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Tekin, ''Tabii doğal olarak bütün il başkanları Genel Başkanımızı kendi illerinde görmek istiyor. Önümüzdeki süreçte 81 ilin tamamına gideceğiz. Zaten şu ana kadar 30'a yakın il gezdik ama bütün illerimize gideceğiz. Bazı illerimizi de iki kez gideceğiz'' dedi. Yurt gezilerinin 15 Nisandan sonra başlamasının planlandığını bildiren Tekin, bu zamana kadar Gebze'de, Balıkesir'de birer miting düzenleyeceklerini söyledi. Tekin, İstanbul veya Ankara'da Nisan ayından önce, ''Demokrasi ve Özgürlük'' adı altında büyük bir miting düzenleyeceklerini kaydetti. Aday adaylığı için CHP'ye büyük bir talep olduğunu da ifade eden Tekin, 2007'dekinin üç katı başvuru beklediklerini belirtti. Tekin, adaylık başvurusu sırasında, 30 yaşını geçmiş erkekler için 3 bin lira, kadınlar ve 30 yaşını altındakiler için 2 bin lira alınacağını, engellilerin ise adaylık için 500 lira ödeyeceğini bildirdi. Bu arada il ve ilçe başkanlarına, içerisinde CHP'nin geçmiş seçimlerde aldığı oy oranları ve seçime yönelik analizlerin yer aldığı kitapçıkların bulunduğu birer çanta da dağıtıldı. -CHP INTRANETİ FAALİYETE GEÇTİ- Öte yandan CHP Genel Başkan Yardımcısı Emrehan Halıcı yönetiminde bir süredir üzerinde çalışılan CHP Intraneti'nin de bugünden itibaren faaliyete geçtiği bildirildi. Toplantıya katılan tüm il ve ilçe başkanlarına intraneti kullanacakları şifrelerin dağıtıldığı, portalda geçmiş seçimlere ilişkin bilgiler ve bazı genelgelerin yer alacağı öğrenildi. İlerleyen günlerde, intranetin içeriğinin genişletileceği, seçim günü kullanılması planlanan SMS sistemi çalışmalarının da sürdüğü kaydedildi.