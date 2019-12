-KILIÇDAROĞLU: İKTİDARA DERS VERECEKSİNİZ DENİZLİ (A.A) - 10.06.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''12 Haziran'da sizi ikinci sınıf yurttaş konumuna getiren, sizi aşağılayan bu iktidara adam gibi ders vereceksiniz'' dedi. Kılıçdaroğlu, Trabzon'dan uçakla geldiği Denizli Çardak Havalimanı'ndan helikopterle kent merkezindeki Doğan Seyfi Atlı Stadı'na, buradan da mitingin yapıldığı Özay Gönlüm Meydanı'na geçti. 1,5 saat gecikmeyle başlayan mitingde ''Başbakan bozulacak ama Allahına kurban Denizli'' sözleriyle konuşmasına başlayan Kılıçdaroğlu, Denizli'nin emeği, sermayesi, alın teriyle dünyaya meydan okuyan bir kent olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, miting alanındaki ''Çil horozum ötüverdin ampulleri patlatıverdin, bu Denizli senin yanında, Kemalim iktidara yürüyüverdin'' pankartını okuyarak, ''Yürüyeceğiz, Türkiye'nin CHP iktidarına ihtiyacı var çünkü biz işsizlik, yoksulluk sorununu çözmek istiyoruz, yatağa aç giren çocuklar istemiyoruz. 'Yarı aç yarı tok, kurtar bizi altı ok'. Vallahi helal olsun. Beraber mücadele edersek güçlerimizi birleştirirsek kurtuluşumuzu kendimiz yaratacağız'' diye konuştu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediğinin aksine çiftçinin, üreticinin, köylünün durumunun iyi olmadığını savunan Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde ilk 4 ay içinde çiftçinin kullandığı mazotu 1.5 liraya indirmemesi halinde hem başbakanlığı hem siyaseti bırakacağını kaydetti. Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bütün köylülere, çiftçilere, üreticilere sesleniyorum ya Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği doğrudur ya 1920'lerde Mustafa Kemal'in dediği. Eğer Mustafa Kemal'in dediğine inanıyorsanız, inancınızdan vazgeçmeyeceksiniz, gideceksiniz 12 Haziran'da sizi ikinci sınıf yurttaş konumuna getiren, sizi aşağılayan bu iktidara adam gibi ders vereceksiniz. Güzel bir pankart daha 'istikrar sürsün, köylü, çiftçi sürünsün.' Zaten istikrar dedikleri o. İşsizlik devam etsin, köylü, emekli sürünmeye devam etsin. Çünkü Recep Bey'in istikrarı sürsün, köşeleri dönsünler, onların istikrar anlayışı bu. Bir dönemde de bir sloganları vardı, 'büyük düşünün', yani 'büyük götürün, ufak işlerle uğraşmayın.' Büyük götürdüler, ceplerini doldurdular, onları biliyoruz biz.'' -ÇİFTÇİNİN BORCU- Kılıçdaroğlu, çiftçinin elektrik borcunu ve bu borcun faizini ilk 4 ayda sileceklerini, atanmayan öğretmen kavramının ortadan kalkacağını, emekliye ilk 4 ay içinde milli gelirden pay vereceklerini, intibak yasasını çıkararak emekliler arasındaki adaletsizliği gidereceklerini söyledi. ''Başbakan Erdoğan'ın ezberini ve kimyasını bozduklarını, Başbakanın son dönemde ağzının da bozulduğunu'' savunan Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın Bingöl mitinginde halka ''Diyarbakırlılar'' diye seslendiğini belirterek, ''Düşünün bu kişi Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetecek. Bakın onların medyalarına, hiç haber bile yok. Ben böyle bir şey yapsam yer gök inlemişti, ne Amerika kalmıştı ne Rusya. 'Vay efendim sen bunu nasıl yaparsın?' Allah büyük. Rahmetli babam derdi ki: Oğlum sen doğru dur, eğri belasını bulur'' dedi. Meydandaki, ''Torba torba kömür, sömür Tayyip sömür'', ''Küçük hırsızlar el feneriyle, büyükler Deniz Feneri'yle malı götürür'', ''Kemal Baba taşeron işçilikten kurtar bizi'' yazılı pankartları okuyan Kılıçdaroğlu, 1 yıl içinde taşeronluğu bitireceğini, herkesin sözleşmeli, kadrolu, sendikalı olacağını ifade etti. -''HAZRETİ ÖMER'İN ADALETİ'' CHP'nin mitinglerine halkın geldiğini, AK Parti'nin ise devlet mitingi yaptığını, valilerin, kaymakamların seferber olduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Okullar tatil oluyor, yandaş fabrikalar kapanıyor, işçiler zorla mitinge götürülüyor. Sonra diyor ki bizim mitingimiz senden daha kalabalık. Recep Bey, bunlara karnımız tok. O valiler senin valin gibi, o kaymakamlar senin kaymakamın gibi çalışıyor. Resmi plakaları söküp sivil plaka takıp Recep Bey'in mitingi kalabalık görünsün, bunun adı kul hakkı yemektir, bunun adı yoksulun hakkını yemektir. Hatırlar mısınız bu bir ara kalktı, Hazreti Ömer'in adaletinden söz etti ama bir cevap verdim, dedim ki sen Hz. Ömer'in adaletinden mi bahsediyorsun? Hz. Ömer, kendi işini yaparken kendi mumunu, devletin işini yaparken devletin mumunu yakacak kadar adildi. Sen kızının düğün davetiyesini devletin uçağıyla Ürdün Kralı'na götürdün mü götürmedin mi? Önce inkar etti, bir sürü küfür etti. Çıkardım belgelerini koydum, 'o gayri resmi ziyaretti' dedi. Düğün davetiyesini bari resmi ziyaretle götürseydin. Ondan sonra bir daha Hz. Ömer'in ismini ağzına alamıyor. Bir daha ağzına alsın daha neler söyleyeceğim görecek.'' Kıçıldaroğlu, Denizli'ye Hopa'dan geldiğini, Başbakan Erdoğan'ın Hopa için ''eşkıya Hopa'ya gelmiş'' dediğini ancak kendisinin orada hiç eşkıya görmediğini, sevimli, güzel, yurtsever ülkesini seven insanları gördüğünü söyledi. ''O orada miting yaptı savaş alanına döndürdü, biz orada miting yaptık düğün ile dernek ile'' diyen Kılıçdaroğlu, ölen yurttaşın ailesine uğrayarak başsağlığı dileklerini ilettiğini anlattı. Kılıçdaroğlu, Rize'de de ağır yaralanan polisi ziyaret edip, başhekimden bilgi aldığını belirterek, ''İnşallah kısa zamanda sağlığına kavuşur, görevinin başına döner'' dedi. Hopa'daki olayları durdurmak isteyen bir emekli öğretmenin kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiğini, Başbakan Erdoğan'ın o kişiyle ilgili ''Onun adını bile anmak istemiyorum'' dediğini kaydeden Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Allah aşkına ölen insanın arkasından böyle konuşulur mu? İmam bile cenaze namazında sorar. Nasıl bilirdiniz, hakkınızı helal ediyor musunuz diye. Cemaat her ikisine de üç kez iyi bilirdik, hakkımızı helal ediyoruz' der. Peki bunlarda insanlık var mı Allah aşkına, ölen insanın arkasından böyle konuşulur mu? Yerine gelince, vatandaşa gelince din iman edebiyatı yapıyorlar. Çıkarlarına gelince, yandaşlarına gelince gözleri ne dini görüyor ne imanı görüyor bunların.'' Kılıçdaroğlu, son günlerde ''CHP iktidarında faizlerin yükseleceğine ve borçluların zor duruma düşeceğine'' yönelik dedikoduların üretildiğini, çiftçinin faizini sileceklerini, mazotun 4 liradan 1.5 liraya ineceğini, borcunun azalacağını, tüm KOBİ'lere 1 yıl boyunca ödedikleri vergi ve sigorta primi kadar sıfır faizli kredi vereceklerini belirtti.