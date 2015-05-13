Kılıçdaroğlu: İktidar olunca 'Hortumlar nasıl önlenir' kursu açacağım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ’Yaşanılabilir bir Türkiye için’ sloganıyla çıktıklarını, AKPlilerin sürekli "Kaynak nerede?" diye sorduğunu söyleyerek, "Bu ülkede kaynak var. İktidar olunca onlara kurs açacağım. ’Hortumlar nasıl önlenir’ kursu açacağım, ’Devlet nasıl yönetilir’ kursu açacağım" dedi.

Mersin'de miting yapan Kılıçdaroğlu, "Anamur muzunu çikitaya ezdirmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

’Altı oka evet’i basalım’

7 Haziran’da yapılacak seçimin Türkiye’nin geleceği için çok önemli olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, 13 yıldır iktidarda olan Ak Parti’nin yanlış politikaları nedeniyle Türkiye’de 6 milyon 200 bin işsiz olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Biraz önce Libya’da saldırı sonucu öldürülen gemici kardeşimizin ailesine taziye ziyaretinde bulunduk. Allah rahmet eylesin, bu olay da yanlış politikaların bize getirdiği sonuçlardan kaynaklanmıştır. Yanlış dış politikalar nedeniyle 2 milyon Suriyeli, bunlar için ödenen 5.5 milyar dolar. 7 Haziran’da hep beraber sandığa gidelim, 6 okun altına evetti basalım. Mersin’den söz istiyorum. Söz mü? Ben de size söz veriyorum. Sizin için ülkemiz için çocuklarımız için bayrağımız için var gücümle çalışacağım. Bu da benim size verdiğim bir sözümdür. Başarı her zaman güzeldir. Başarıyı her zaman yürekten kutlamak gerekiyor. 7 Haziran’da birinci parti olmamız için size büyük görev düşüyor. Bu konuda ortak mücadele edip, çok çalışacağız. Ülkemiz için, çocuklarımız için çalışacağız. 13 yılda 17 milyon yoksulumuz var. Size söz veriyorum CHP iktidarında kimse ’Ben yoksulum’ demeyecek. Bu yoksulluğu tarihe gömeceğim."

‘Anamur muzunu çikitaya ezdirmeyeceğim’

Anamur’un kendisine has son derece önemli markaları bulunduğuna da işaret eden Kılıçdaroğlu daha sonra şunları söyledi:

"Sizin çok güzel markalarınız var. Anamur muzunuz var. Tadı ve aroması güzel bir muzunuz var. CHP iktidarında muz üreticilerimizin daha fazla kazanması için her türlü tedbir alınacaktır. Anamur muzunu Çikita’ya ezdirmeyeceğim, bu bizim boynumuzun borcudur. Neden mi? Bir ülke üretirse bir ülke çalışırsa bir ülke istidam yaratırsa güzel olur. Önce üreteceğiz sonra hakça bölüşeceğiz. İnsanca ve hakça bir düzen kuracağız. Seçim bildirgemizi daha önce açıklamıştık. Güçlü bir sosyal devlet kuracağız. İşçi, memur, emekli, sanayici kazanacak. Hiçbir ailenin geliri 750 TL’nin altında olmayacak. Aile Sigortası’nı hayata geçireceğiz. Hedefimiz güler yüzlü bir Türkiye yaratmaktır. Biz, ’Emekçiye iki ikramiye vereceğiz, mazotun fiyatını düşüreceğiz’ diyoruz. Hemen ’Kaynak nerede?’ diye soruyorlar. Bu ülkede kaynak var. Taşeron işçiliğini kaldıracağız. İktidar olunca onlara kurs açacağım. ’Hortumlar nasıl önlenir’ kursu açacağım, ’Devlet nasıl yönetilir’ kursu açacağım."

Kemal Kılıçdaroğlu daha sonra alandan ayrılarak Bozyazı İlçesi’ne hareket etti.