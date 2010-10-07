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Politika

KILIÇDAROĞLU: ''İKİNCİ KURTULUŞ SAVAŞI SANDIKLARDA'' ALTINOVA (A.A)

07 Ekim 2010 15:32

-KILIÇDAROĞLU: ''İKİNCİ KURTULUŞ SAVAŞI SANDIKLARDA'' ALTINOVA (A.A) - 10.07.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, '''Bunlar yaptıkları yolsuzlukların hesabını vermemek için kendilerine, uygun bir yargı düzeni kurmak istiyorlar. Birinci Ulusal Kurtuluş Savaşını meydanlarda verdik. İkinci Ulusal Kurtuluş savaşını da sandıklarda vereceğiz'' dedi. Altınova Belediyesini ziyaret eden Kemal Kılıçdaroğlu, belediyenin ikinci katından halka hitap etti. Vatandaşların elinde tuttuğu ve üzerinde ''Silkele Kemal silkele'' yazan pankarta atıfta bulunan Kılıçdaroğlu, ''Ankara'da bunların gövdesini silkeliyoruz, Ankara dışındaysa dallarını silkeliyoruz'' diye konuştu.   Toplumun her kesimi için demokrasi ve özgürlük istediklerini vurgulayan Kılıçdaroğlu, ''Onlar, Anayasa değişikliği ile bizim haklarımızı, özgürlüklerimizi elimizden almak istiyorlar. Onun için referandumda 'hayır' diyeceğiz. Bunlar yargıya da el attılar. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar hesap soracağız'' şeklinde konuştu. Kılıçdaroğlu, Altınova'ya gelecek yıl başbakan olarak gelmek istediğini söyledi.  Daha sonra Ayvalık'a bağlı Küçükköy beldesine geçen Kılıçdaroğlu, burada belediye tarafından yaptırılan kapalı semt pazarının açılışına da katıldı. Parti otobüsünün üzerinden açılışa katılan kalabalığa seslenen Kılıçdaroğlu, ''Başbakan Kemal'' şeklinde atılan sloganlara karşılık olarak, ''Başbakanlık için yetki sizde'' dedi. -''SADECE HALKI SOYANLAR MEMNUN''- Türkiye'yi karanlığa gömenlerden sandıkta hesap soracaklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''Birinci Ulusal Kurtuluş Savaşını meydanlarda verdik. İkinci Ulusal Kurtuluş Savaşını sandıklarda vereceğiz. Bunlar 'işsizlik' dediler, halkı işsizliğe mahkum ettiler. 'Yoksulluk' dediler, halkı yoksulluğa mahkum ettiler. Bu toplumda düzenden kim memnun? İşçi mi, köylü mü, sanayici mi, memur mu? Bu düzenden sadece halkı soyanlar memnun. Bu düzen Recep düzenidir. Bu düzeni yıkacağız. Sandıkta halktan yana bir düzen kuracağız. Çünkü onlar halktan yana değil. Onlar sadaka devletinden yana. Biz sosyal devleti kuracağız. Bu coğrafyada bir çocuk, yatağa aç girmeyecek.'' Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından kurdeleyi keserek semt pazarının açılışını gerçekleştirdi. Açılış sırasında zaman zaman kalabalık nedeniyle izdiham yaşandı.

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