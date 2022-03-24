Kılıçdaroğlu: İki konu CHP açısından kırmızı çizgidir, bayrak ve vatan, onun dışında hepimiz kardeşiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da muhtarlarla buluştu. Kılıçdaroğlu, "İki konu CHP açısından kırmızı çizgidir biri bayrak iki vatan onun dışında hepimiz kardeşiz. Bayrağa ve vatana sahip çıktığını sürece hiçbir meselemiz yok. Ayrıştırarak bölerek kavga ettirerek toplum bir yere gitmek" dedi.

Kılıçdaroğlu sözlerine, “Bu topraklarda yapılan ilk seçim 1833 yılında Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yapılan muhtarlık seçimidir. Yani milletvekillerinden başbakanlardan önce yapılan seçim muhtarlık seçimidir. Demokrasi bu ülkeye gelirken işin başlangıcında bir muhtarlık seçimi vardı o yüzden bunun üzerinde duruyoruz. Bugün geldiğimiz noktada muhtarlara gerçekten hak ettikleri yetkileri, hakları teslim ettik mi? Hayır. Muhtarları gerçekten demokrasinin temel taşı haline getirmek istiyorsak bağımsız tutarlı bir muhtarlık kanununa ihtiyacımız var" diyerek başladı. Muhtarlık kanunu ile ilgili bir çalışma yaptıklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, "TBMM'ye sunduk. Çıkmadı reddedildi. Ama sizlerin oylarıyla Allah'ın izniyle bu kanunu çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

"Seçim kanununda muhtarlık için birleşik oy pusulası önergesi verin dedim"

"Seçim kanununda muhtarlık için birleşik oy pusulası önergesi verin dedim" diyen Kılıçdaroğlu, "Sandığa gidiyorsunuz kabine giriyorsunuz kabinde bakıyorsunuz oy vereceğiniz muhtarın pusulası yok. Biri almış götürmüş. Niye sizin birleşik oy pusulanız olmasın? Diğerleri var olan sizin için niye yok. Bu muhtarlığa verdiğimiz değer, göstermesi için de önemlidir" diye konuştu.

"Bu kardeşinize güvenin"

Muhtarların kendine ait bir bütçesi olması gerektiği görüşünü bir kez daha dile getiren CHP lideri, "Bana bütçeyi nereden bulacaksınız? diye soruyorlar. Bu kardeşinize güvenin, 27,5 yılımı kamuda geçirdim" ifadelerini kullandı.

Zam yorumu: Daha henüz işin baharındasınız

Öte yandan CHP lideri, “Ekonomik açısından da büyük sıkıntı içindeyiz” dedi; “Daha henüz işin baharındasınız. Ben bunu iki yıl önce söylediğimde bir yıl önce gıda kriziyle karşılaşacağımız söylediğimde, biliyordum. Rakamlara bakıyorsunuz bu iş böyle yürümez diyorsunuz. Ama bakmıyorlar, araştırmıyorlar, öngörüleri yok, günlük yaşıyorlar. Bir devlet planlı olur. Planlama olmadığı için bugün bu haldeyiz” diyerek iktidarı eleştirdi.