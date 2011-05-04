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Politika

Kılıçdaroğlu iki kat fazla korunacak

Başbakan Erdoğan'ın konvoyuna yapılan saldırıda (sağda) 1 polis şehit oldu.

04 Mayıs 2011 03:00

T24 - Başbakan Erdoğan'a Kastamonu mitinginde eskortluk yapan polis aracına yapılan saldırı sonrası, CHP liderinin koruma sayısı artırıldı.

Başbakan Erdoğan'ın konvoyuna yapılan saldırıda (sağda) 1 polis şehit oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için tahsis edilen koruma sayısının artırıldığı bildirildi. 

Kastamonu'da Başbakanın mitinginden dönerken bir polis otosuna yapılan saldırının ardından, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine gitmek üzere Malatya Havaalanı'na gelen Kılıçdaroğlu'na tahsis edilen koruma sayısı artırıldı. 

Malatya Emniyet Müdürlüğünün, Malatya Erhaç Havaaalanına indikten sonra programı için Elbistan'a giden ve yarın Malatya merkezde mitinge katılacak olan Kemal Kılıçdaroğlu'na tahsis edilen koruma sayısını iki katına çıkardığı ifade edildi. 

Bu arada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, konvoyuna yapılan saldırı nedeniyle Başbakan Erdoğan'ı arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu. 



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