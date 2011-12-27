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Politika

Kılıçdaroğlu iki belediye başkanıyla görüştü TBMM (A.A)

27 Aralık 2011 19:25

-Kılıçdaroğlu iki belediye başkanıyla görüştü TBMM (A.A) - 27.12.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın ile görüştü. Akaydın, Kılıçdaroğlu'nun TBMM'deki makamında gerçekleşen görüşmeden sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. ''Görüşmenizin, Başbakan'a yönelik davayla ilgisi var mı?'' sorusu üzerine Akaydın, davayla ilgisinin bulunmadığını söyledi. Akaydın, ''(Dava açmayacağım) diye birşey yok. Onu yerel basın yanlış yorumladı. 'Belediye tüzel kişiliği olarak açmayacağım' dedim. Kişisel olarak açma konusunu değerlendiriyorum'' dedi. Akaydın, bir soruyu yanıtlarken de belediye olarak dava açmayacağını ifade etti. Bu konudaki endişesinin ne olduğunun sorulması üzerine Akaydın, kuruma değil, ''CHP'li belediye başkanları'' denilerek, şahsa sataşma olduğunu düşündüğünü kaydetti. Hukukçularla konuyu incelediğini, CHP Genel Merkezi'ne de giderek hukukçu genel başkan yardımcılarıyla da konuşacağını belirten Akaydın, bu davayı açmaları halinde baskıların dozunun artacağını iddia etti. Akaydın, ''Bir operasyon beklentiniz mi var?'' sorusunu, ''Hayır. O her zaman var. Onda yeni bir şey yok. Boynumuz kıldan ince'' diye yanıtladı. Akaydın, ''Bu davayı açtığınızda biraz daha üzerinize gelineceğini mi düşünüyorsunuz?'' sorusuna karşılık, ''Düşünüyorum. Dava açtı diye içerde tutuklu gazeteciler yok mu?'' diye konuştu.

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