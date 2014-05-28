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Politika

Kılıçdaroğlu için ikinci dokunulmazlık dosyası Meclis'te

Aralarında Kemal Kılıçdaroğlu ve Muammer Güler'in de olduğu 11 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyası Meclis başkanlığına sunuldu

28 Mayıs 2014 01:58

Aralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eski İçişleri Bakanı Muammer Güler'in de olduğu bazı milletvekillerine ait 11 dokunulmazlık dosya, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Kılıçdaroğlu hakkındaki dokunulmazlık dosyasının 17 ve 25 Aralık süreciyle ilgili "hakaret" suçu isnadıyla düzenlendiği öğrenildi. Kısa süre önce de Kılıçdaroğlu hakkında Tekirdağ mitinginde yaptığı konuşmayla ilgili aynı isnatla başka bir dosya daha gelmişti.

HDP Ağrı Milletvekili Halil Aksoy, HDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata, AKP Düzce Milletvekili İbrahim Korkmaz, CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, CHP Ankara Milletvekili Gökhan Günaydın ve CHP Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat, HDP Van Milletvekili Özdal Üçer, HDP Van Milletvekili Nazmi Gür, CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, AKP Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi, MHP Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık tezkereleri, TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na sevk edildi.

Gelen dosyalar arasında, hakkında Meclis Soruşturması açılan eski İçişleri Bakanı ve AKP Mardin Milletvekili Muammer Güler'e ait tezkere de bulunuyor.

Bu dosyalarla birlikte Meclis'e gelen dokunulmazlık dosyası sayısı 952'ye ulaştı.

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