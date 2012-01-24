-Kılıçdaroğlu: İade etmemek tarihsel hata olur TBMM (A.A) - 24.01.2012 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Seçimi Kanununda birden fazla yerde Anayasa'ya aykırılık bulunduğunu savunarak, ''Anayasa'ya aykırı bir düzenlemenin gelmesi halinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın görevi vardır. Bunu Meclise iade etme gibi tarihi sorumluluğunuz var. Bu görevden kaçmak tarihsel hata olur. Sayın Cumhurbaşkanı'na yakışmaz'' dedi. Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grubunda yaptığı konuşmada, ''Hapisteki gazeteci sayısından utanıyorsan niye gereğini yapmıyorsun, ayıp değil mi?'' diye sorarak, özerk üniversitelerin, medya özgürlüğünün de olmadığını söylediğini anlattı. Kılıçdaroğlu, ''Bunu söylemeyecekmişim, senden mi izin alacağım. Bir fezleke de 'niye böyle konuşuyor' diye sen düzenle bakalım. Konuşacağım, dilimin döndüğü kadar bütüne dünyaya anlatacağım'' diye konuştu. -''Güldürmeyin bizi''- Anayasa Mahkemesinin, CHP'ye, mahkemeyi meşgul ettiği gerçekçesiyle kestiği cezayı da değerlendiren Kılıçdaroğlu, ''İstediğin kadar para cezası ver, ne yaparsan yap Sayın Başkan, hukukun üstünlüğü bu ülkeye ya gelecek ya gelecek, sana rağmen gelecek. Verdiğin para cezasıyla sen benim düşüncemi mi sınırlayacaksın?'' diye sordu. Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun, 397 yıl hapis cezasıyla yargılandığını anımsatarak, ''Buna adalet mi diyeceğiz, güldürmeyin bizi. Örgüt lideri diyorsunuz, insaf. Genelkurmay Başkanı'ndan terörist olursa, anakent belediye başkanından da örgüt lideri çıkar. İzmir teslim olmayacak, Başkanımızı da koruyacağız. Pazar günü isimsiz mail gelmiş, Adalar'daki Belediyeyi basmışlar. Basmazsanız namertsiniz, her tarafı basın. Kayseri davasında rüşvet defterini Başbakan'a gönderdik, orayı soruşturan var mı?'' diye konuştu. -Cumhurbaşkanının görev süresi- Kılıçdaroğlu, konuşmasında, Cumhurbaşkanının görev süresine ilişkin tartışmalara da yer verdi. Meşruiyet sınırlarında kalmak kaydıyla, kim seçilirse başlarının üstünde yerlerinin bulunduğunu dile getiren CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, halka gittiklerinde, cumhurbaşkanının görev süresini 5 yıl olarak kararlaştırdıklarını savundu. Milletin bir kenara koyulduğunu, vekillerinin, ''7 yıl olacak'' dediğini belirten Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: ''Bir kişiye göre Anayasa değişmez, özel hukuk olmaz, hukuk evrenseldir. İlk kez Türkiye'de yasayla Anayasa değişikliği yapıyoruz. Diktatörlük anlayışının getirdiği sonuçtur bu. Sayın Cumhurbaşkanı, 'CHP, herhalde Anayasa Mahkemesine götürür' diyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Anayasa ile tanımlanmış görevleri vardır, bu görevlerden biri Anayasa'yı uygulamaktır. Anayasa'ya aykırı bir şey varsa Meclise iade etmektir. Cumhurbaşkanı ile ilgili bir düzenlemenin, Anayasa'ya aykırı bir düzenlemenin gelmesi halinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın görevi vardır. O görevinin gereğini yerine getirmek durumundadır. Bu onun görevidir, bu görevden kaçmak tarihsel hata olur. Sayın Cumhurbaşkanı'na yakışmaz. Anayasaya aykırılık varsa, gerekçelerini yazar, Meclise iade eder. Anamuhalefet partisiyiz, Anayasa'ya aykırı durum olursa, zaten yetkili organlara götürürüz, yetkili organların aldığı kararların gereğini yaparız. Ama Sayın Cumhurbaşkanı söyle bir düşünceye kapılırsa, 'benim şahsi meselem, benimle ilgili düzenleme, o nedenle imzalayacağım.' Hayır Sayın Cumhurbaşkanı, o sizin şahsi meseleniz değildir. O koltukta oturduğunuz sürece, orası cumhurbaşkanlığı koltuğudur, siz Türkiye Cumhuriyetini, hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi temsil ediyorsunuz. Anayasaya aykırı bir düzenleme geldiğinde, onu Meclise gerekçeleriyle iade edeceksiniz. Kişisel bir olay değildir. 7 yıla çıkarıyorlar, bu açıkça 5 yıl olduğunu onlarda kabul ediyor. İtiraf ediyorlar. Millet kararını verdi, 5 artı 5'tir. Bunu Anayasa değişikliğiyle yapabilirsiniz, itirazımız yok. Bunu yasayla yapamazsınız. Yaparsanız, siyaset ve hukuk ahlaksızlığıdır;CHP de buna izin vermeyecektir. Yasada temel yanlışlık daha var; nakdi yardımlarla ilgili sınırlama var ama ayni yardımla ilgili sınırlama yok. Bir işadamı cumhurbaşkanı adayına, uçağını, otobüs filosunu tahsis edebilir. Sayın Cumhurbaşkanı, bunu TBMM'ye gönderirken bunu da unutmayın. Anayasaya aykırılık bir değil birden fazla yerde var. Bunu yüce Meclise iade etme gibi tarihi sorumluluğunuz var, bu sorumluluğu size hatırlatmak da Anamuhalefetin görevidir. Bunu yapıyoruz. eğer yapılmayıp, altına imza atayım dersiniz devlete, hukuka, adalet duyulan güven duygusuna ağır darbe indirilmiş olur.''