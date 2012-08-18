Kılıçdaroğlu, Hüseyin Aygün'ün istifa önerisini reddetti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, PKK'lılar tarafından kaçırılan Hüseyin Aygün'ün istifa önerisini reddettiği ortaya çıktı.

CHP Milletvekili Aygün, Cumhuriyet gazetesine yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu’nun kendisini kullandığı üslup konusunda uyardığını vurguladı.

Serbest bırakılmasından sonra CHP lideri ile birkaç kez telefon görüşmesi yaptığını belirten Aygün, “Kemal Bey ikinci gün aradığında, yaptığım açıklamanın zamanı, mekânı, üslubu ve kullanılan kavramlar konusunda özen göstermem gerektiği ricasını iletti” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu’nun uyarılarına kendisinin de hak verdiğini belirten Aygün, “Bilinen nazik üslubu ile konuştu. Bu eleştirilerine de hak verdim. Tüm söylediklerim yüzde yüz doğru, analiz edilip incelenerek seçilmiş ifadeler olmayabilir. O sırada 2 gündür ayrı olduğum aileme, çocuklarıma kavuşmanın verdiği bir duygusallıkla da konuşmuş olabilirim. Bundan sonra daha dikkatli ve serinkanlı kavramlar kullanmamın iyi olacağını düşünüyorum” dedi.

Aygün, telefon konuşmasında CHP liderine “Eğer sizi zor durumda bırakıyorsam istediğiniz an siyaseti bırakabilirim. Ne zaman isterseniz Tunceli’ye gider avukatlık mesleğimi yapmaya devam edebilirim” önerisinde de bulunduğunu açıkladı. Aygün, bu teklifinin Kılıçdaroğlu tarafından kabul edilmediğini de sözlerine ekledi. Kendisine yönelik eleştirilerin asıl hedefinin Kılıçdaroğlu olduğunu ileri süren Aygün, “Benim üzerimden onu vurmak istiyorlar. Daha önce Dersim olayında da, cemevleri tartışmasında da aynısı oldu” diye konuştu.

Partide rahatsızlık iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten Aygün, “Parti yönetiminden kimse rahatsız değil. Tepki gösterenler marjinal kesimler. Beni eleştirenlerin omzunda yumurta küfesi yok. Üzerlerinden helikopter uçmuyor, kurşunlar, mayınlar arasında siyaset yapmıyorlar. Onlar sırça köşkten tweet atarken ben PKK baskısına rağmen Tunceli’de halkımı, partimi temsil ediyorum” dedi.

Yaptığı açıklamada ‘özür dilemesini’ gerektirecek bir durum olmadığını belirten Aygün, “Benim tek isteğim barış. Ben 14 yaşındayken bu sorun vardı. Şimdi kızım 16 yaşında bu sorun hâlâ var. Bu savaş 30 yıl daha sürmemeli. Çocuklarımın barış içinde yaşamasını istiyorum. O sözleri biraz empati yapılsın diye söyledim” dedi.