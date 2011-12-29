-Kılıçdaroğlu: Hükümetten açıklama bekliyoruz İSTANBUL (A.A) - 29.12.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak sınırındaki olaya ilişkin, ''Hükümetin bu konuda sorumlulukları var. Dolayısıyla hükümetin açıklama yapmasını istiyoruz. Bu, sayın Başbakan olabilir, İçişleri Bakanı olabilir, Milli Savunma Bakanı olabilir. Olayın aydınlatılması yönünde kamuoyunun bilgilendirilmesi açısından bir açıklama gerekiyor'' dedi. Kılıçdaroğlu, Ekonomi Gazetecileri Derneğinin (EGD) geleneksel yılbaşı buluşmasında gazetecilerin çeşitli konulardaki sorularını yanıtladı. Irak sınırında meydana gelen olayla ilgili soru üzerine Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: ''35 yurttaşımızın hayatını yitirmesiyle ilgili hükümet kanadından bir açıklama gelmemesi şaşırtıcı. Her ne kadar AKP MKYK'sının toplanmasından sonra sayın Hüseyin Çelik bir açıklama yaptıysa da, bu açıklama partiyi ilgilendiren bir açıklama. Hükümetin bu konuda sorumlulukları var. Dolayısıyla hükümetin açıklama yapmasını istiyoruz. Bu, sayın Başbakan olabilir, İçişleri Bakanı olabilir, Milli Savunma Bakanı olabilir. Olayın aydınlatılması yönünde kamuoyunun bilgilendirilmesi açısından bir açıklama gerekiyor. Genelkurmay'ın açıklaması bizi fazla ilgilendirmiyor. Çünkü o açıklama, devletin bir kurumuna ait açıklama. Bizim muhatabımız doğrudan hükümet, siyasi iktidar. Siyasi iktidarın sorumluluğu var. Bu sorumluluğun bilincinde olarak açıklama yapması gerekiyor.'' Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'u, emekli milletvekili ve dışarıdan bakanlık görevinde bulunanların maaşıyla ilgili maddesinin bir kez daha görüşülmesi için TBMM'ye iade etmesiyle ilgili soruya karşılık da, Cumhurbaşkanı Gül'ün yasayı veto etmesinden ötürü mutlu olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, ''Ben, sayın Cumhurbaşkanına, 90 yıllık parlamento geleneğimize göre, emekli milletvekillerinin maaşına zam yapılırken gece yarısı operasyonlarıyla bu düzenlemelerin yapılmasının doğru olmadığını, kamuoyunun bu konuda duyarlı olduğunu, bu duyarlılığın göz önüne alınarak yasanın bir kez daha görüşülmek üzere parlamentoya bir kez daha iadesini takdirlerine sunmuştum. Ve sayın Cumhurbaşkanı, ilgili maddeyi tekrar görüşülmek üzere parlamentoya iade etti. Kendisine teşekkür ediyorum'' şeklinde konuştu. Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin, emekli milletvekili maaşlarını parlamentonun gündemine CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce'nin getirdiğine yönelik hatırlatması üzerine de ''Geçmiş olayları tartışmanın bir mantığı yok. Geleceğe bakalım. Önümüzdeki günlerde bu tasarı parlamentoya gelecek, partilerin görüşü gayet net olarak ortaya çıkacak'' dedi. -Asgari ücret- Bir gazetecinin, bugün açıklanan asgari ücret zamlarına ilişkin sorusu üzerine de Kılıçdaroğlu, ''Asgari ücret oranları, milletvekili emekli aylıklarına yapılan zamlar dikkate alınınca son derece komik'' değerlendirmesinde bulundu. Kılıçdaroğlu, Odatv davasına ilişkin bir soru üzerine de şunları söyledi: ''Odatv davası, demokrasinin ayıplarından birisidir. Gazetecilere yüklenen suç gerçekten çok ağır. Hak ettikleri bir suçlama ile karşı karşıya değiller. Özellikle virüslerle bilgisayara mesaj gönderildiği artık kanıtlandı. Bir değil, iki, üç değil, dört ayrı bilirkişi raporunda bu dava çökmüştür. Siyasi bir davadır. Zaten biz oradaki basın mensuplarının arkasındayız. Onlar yürekli, namuslu insanlar. Her şeyi aşacaklardır. Bunu da aşacaklarına inanıyorum.''