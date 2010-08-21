-KILIÇDAROĞLU: HÜKÜMETTEN "HERON" YANITI BEKLİYORUZ ISPARTA (A.A) - 21.08.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Heronlarla ilgili ciddi bir iddia var. Biz de hükümetten yanıt bekliyoruz'' dedi. Referandum çalışmaları kapsamında dün gece Isparta'ya gelen Kılıçdaroğlu, bugün sivil toplum örgütleriyle yapacağı toplantı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in kendisi hakkında ortaya attığı iddialarla ilgili sorular üzerine Kılıçdaroğlu, ''O kim, ben öyle birini tanımıyorum'' diye konuştu. Kılıçdaroğlu, Hakkari Çukurca'da 6 askerin şehit edilmesine ilişkin, Heronların karargaha ilettiği görüntülerin 30 ayrı merkezden canlı yayında izlenmesine rağmen müdahale edilmediği iddialarına ilişkin soru üzerine, hükümetten yanıt beklediklerini söyledi. Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: ''Bu konuda hükümetten açıklama bekliyoruz. Bizi Genelkurmay değil hükümet bağlar. Ben de herkes gibi açıklama bekliyorum. Genelkurmay hükümete bağlıdır. Biz siyasi kişiyiz. Biz asker değiliz. Şikayet eden iktidar kanadı, bunun cevabını vermek zorundadır. Hani darbelere karşıydı hükümet? AKP her türlü baskıya nereden gelirse gelsin karşı olduğunu söylüyor. Heronlarla ilgili ciddi bir iddia var. Biz de hükümetten yanıt bekliyoruz. Ancak hükümet Genelkurmay'dan yanıt beklediğini söylüyor. Madem sen iktidarsın adam gibi iktidarlığını yap. Hesapsa hesabını sor.'' Kılıçdaroğlu, ''Siz hükümet olsaydınız ne yapardınız'' sorusuna ise ''Biz iktidarda olsaydık böyle bir şey olmazdı zaten'' yanıtını verdi.