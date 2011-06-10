Kılıçdaroğlu: Hükümet, Türkiye'yi Arap ülkesine çevirmek istiyor

T24 - CHP lideri Kılıçdaroğlu "Türkiye'nin daha az laik olup, İslamlaşacağı" endişesine katılmıyor. İtalyan La Stampa gazetesine konuşan Kılıçdaroğlu "Böyle bir riskin varlığına inanmıyorum ve rahatım" dedi. Ancak Kılıçdaroğlu başka bir endişesini dile getirdi; hükümetin Türkiye'yi bir Arap ülkesine benzetmek istediğini ileri sürdü.



Seçimlere günler kala CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İtalyan "La Stampa" gazetesine konuştu.

"Türkiye'nin İslamlaşma riski yok" diyen Kılıçdaroğlu, en büyük tehlikenin demokrasinin gerilemesi olduğunu söyledi.

CHP lideri, "Beni endişelendiren, ülkemizde AB'nin istediği Anayasal reformlar yapılırken yargının özgünlüğünü yitirmesi. Bunun dışında tam 57 gazetecinin de cezaevinde olması kaygılandırıyor. Türkiye'nin daha az laik olup İslamlaşma riskine inanmıyorum ve rahatım. En önemlisi demokrasinin ilerleyeceği yerde gerileme tehlikesi" diye konuştu.



"Batı modelini istiyoruz"

Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi demokrat ve özgür bir ülke haline getirmek için Batı modelini uygulamak istediklerini söyledi.

Başbakan Erdoğan'ı eleştiren Kılıçdaroğlu, "Ankara Avrupa'ya sadece bizimle tekrar dönecek" dedi.



"AB'ye gireceğiz, iyimserim"

Kemal Kılıçdaroğlu, "Artık Başbakan Erdoğan hem partisi içinde hem dışında her şeyi tek başına yapmak istiyor. Her şeye o karar veriyor. Aynı zamanda kimin gelecek Cumhurbaşkanı olacağına bile karar verebiliyor. Meclis Başkanı'nı da o seçti, hakimleri de. Bu bence demokratik değil" şeklinde konuştu.

CHP lideri, "Partimizin amacı Ankara'nın tekrar yönünü Avrupa'ya çevirebilmesi. Eninde sonunda AB'ye gireceğiz ve bu konuda iyimserim" ifadesini de kullandı.

Kılıçdaroğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin Türkiye'nin AB üyeliğine karşı olmasının da "iç siyaset çıkarı için" olduğunu söyledi.

CHP lideri, AK Parti'nin Türkiye'yi bir Arap ülkesine benzetmek istediğini de iddia etti.

