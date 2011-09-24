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Politika

Kılıçdaroğlu: Hükümet terör konusunda başarısız oldu ANKARA (A.A)

24 Eylül 2011 15:51

-Kılıçdaroğlu: Hükümet terör konusunda başarısız oldu ANKARA (A.A) - 24.09.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Terör konusunda Hükümet'in girişimleri maalesef başarısızlıkla sonuçlandı. Sıfır terörle devraldılar, şimdi terör Türkiye'nin en temel sorunlarından birisi haline gelmiş durumda'' dedi. Kılıçdaroğlu, İstanbul'a hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kemal Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin ''Başbakan Erdoğan, terörün çözümü konusunda İran ile ortak adım atılacağını açıkladı. Hükümetin bu konudaki girişimlerini nasıl buluyorsunuz?'' sorusu üzerine şunları söyledi: ''Yeni bir politika izliyorlar, öyle anlaşılıyor. İran ile ortak operasyon yapacaklar. Yani 1990'ların başına yeniden dönüp özel güvenlik güçleri yetiştirecekler. Silahla bu işin çözülemeyeceğini öteden beri söylemiştim. Siyaset kurumunun terörü sonlandırma konusunda politika, çözüm üretmesi lazım. Bu konuda gerekirse bütün siyasi partilerin, kamuoyunun desteğini almak gerekiyor. Eğer böyle bir adım atılırsa CHP olarak her türlü desteği vermeye hazırız.''  Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gaz çalışmaları yaptığının anımsatılarak, Hükümet'in buna karşı izlediği politikaları nasıl bulduğunun sorulması üzerine de Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: ''Tam bir teslimiyet. Önce karar aldılar, doğal gaz, petrol arayacağız diye. Ses çıkmadı. Ufaktan işte 'Asarız, keseriz, savaş ilan ederiz' dediler. Karşı taraf 'Hiçbir şey yapamazsınız, biz bildiğimizi okuruz' dedi. Önce Mısır ile yaptılar, sonra Lübnan ile yaptılar, sonra İsrail ile Münhasır Ekonomik Bölge Sözleşmesi'ni yaptılar. Sonra petrol, doğal gaz arayacak ülkeyle anlaşma yaptılar. Platformu getirdiler. Bizim yaptığımız ise çok eskilerden kalma, dedelerden kalma bir Alman gemisi Piri Reis'i çıkarmak oldu. Eğer Piri Reis ile bu iş çözülecekse ve bunu umuyorlarsa, bu işin çözülmeyeceği belli. Öte yandan Sayın Erdoğan, Amerika'ya bir güvence verdi. 'Biz savaşmayacağız' yani 'Bir tehdit olarak görmeyeceğiz bu olayı' diye güvence verdi. O güvence üzerine sanıyorum, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin eli bir hayli rahatlamıştır.''

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