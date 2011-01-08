Kılıçdaroğlu: Hükümet suçu başkasına atıyor

T24 - Radikal gazetesi yazarı Murat Yetkin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüştü. CHP Lideri, CMK 102. maddesiyle yaşanan tahliyeleri yorumlayarak, "Bu hükümetin bir özelliği var. Sağlıklı tartışma ortamına izin vermeden, eleştiri kabul etmeden parlamentodan yasaları geçiriyor, ‘çoğunluk bende, ne istersem o olur’ diyor, sonra o yasalar soruna yol açınca suçu başkalarına atmaya çalışıyor" dedi.

Murat Yetkin'in Radikal gazetesinde "Kılıçdaroğlu: Hükümet sorumluluktan sıyrılamaz" başlığıyla yayımlanan (8 Ocak 2011) yazısı şöyle:



Kılıçdaroğlu: Hükümet sorumluluktan sıyrılamaz

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, geciken yargı ve uzayan tutukluluk süreleri nedeniyle gelen tartışmalı tahliyelerden dolayı hükümeti sorumlu tuttu.

Kılıçdaroğlu, AK Parti hükümetinin sekiz yıldır iktidarda olduğu halde yargının sorunlarını görmezden geldiğini, şimdi sorunla karşılaştığında sorumluluğu Yargıtay’a atmak istediğini öne sürdü. Kılıçdaroğlu “Hükümet sorumluluktan sıyrılmaya çalışıyor, ama sıyrılamayacak” dedi.

CHP lideri, dün telefonla yaptığımız görüşmede sorularımız üzerine şu değerlendirmelerde bulundu:

-“Bu hükümetin bir özelliği var. Sağlıklı tartışma ortamına izin vermeden, eleştiri kabul etmeden parlamentodan yasaları geçiriyor, ‘çoğunluk bende, ne istersem o olur’ diyor, sonra o yasalar soruna yol açınca suçu başkalarına atmaya çalışıyor.

“Türk Ceza Kanunu tartışmaları parlamentoda görüşülürken biz CHP olarak eleştirilerimizi ortaya koyduk, itirazlarımızı yaptık, ama bunlar dikkate bile alınmadı.”



Cemil Çiçek’e: Görmezden geldiniz

“Şimdi Cemil Çiçek bey çıkmış Hürriyet’te ‘Yanlış varsa hepimizin’ diyor. Neden kabahatlere hep bizi ortak ediyorsunuz da, başarılar hep sizin oluyor? Parlamento çoğunluğunuza güvenerek aceleyle yasalar çıkarıyor, eleştirileri kabul etmiyorsunuz, sorun çıkınca sorumluluğu bize yüklemeye çalışıyorsunuz.



“Sekiz yıldır iktidardasınız. Yargının sorunlarını çözemediniz. Çünkü amacınız yargıyı ele geçirmekti. Yargıtay’ın ağır iş yükü altında olduğunu yeni mi fark ediyorsunuz? Bu sorunlar bugün değil, 20 yıldır konuşuluyordu; Adalet Bakanlığı da görmezden geliyordu.”

-“Radikal’de belgelerini yayınladınız, Yargıtay 2008’de de iş yükünü ortaya koymuş talepte bulunmuş. Adalet Bakanlığı, Yargıtay’ın taleplerini görmezden geldi. Biz uyardık, yargı uyardı, barolar uyardı, üniversiteler uyardı, görmezden geldiler.



Şimdi, yargının gecikmesi ve tahliyelerle ortaya çıkan sorunun sorumluluğunu Yargıtay’a yıkmaya çalışıyorlar. Sorumluluğu Yargıtay’a atarak sıyrılmaya çalışıyorlar, ama sıyrılamayacaklar.”



Kamu vicdanı rahatsız

Adalet Bakanı Sadullah Ergin ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek’in yargının gecikmesinden istinaf mahkemelerine atanacak hâkim ve savcı sınavlarının yargı tarafından engellendiği beyanlarını da eleştirdi.

“İstinaf mahkemelerini neden kurdurmadılar?” diye soran Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: “Yargı sana hâkim ve savcı alma demiyor. ‘Hâkim ve savcı alacaksan, adaletle al, torpil yapma’ diyor... Çünkü torpille alınacak o hâkim ve savcıdan adalet bekleyemeyiz. Şimdi sorun ortaya çıkınca bu gerekçeleri söylüyorlar.”

CHP lideri, Hâkim ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun (HSYK) ise, yargı kararıyla tarafsızlığı saptanmış hâkimleri hâlâ yerinde tutuyor olmaktan dolayı ‘adaletin değil, adaletsizliğin parçası’ haline gelme tehlikesi altında olduğunu söyledi. İsmini vermeden Mehmet Haberal davasını ima eden Kılıçdaroğlu, HSYK’yı bu konunun üzerine gitmeye çağırdı:



“HSYK önünde bir cenaze duruyor. O cenaze, tarafsız olmadıkları Yargıtay kararıyla ortaya çıkmış yargıçları hâlâ yerinde tutuyor olmanın cenazesidir. HSYK, o cenazeyi kaldırmalıdır. O cenazeyi ortadan kaldırmadan, adalet dağıtması gereken bir makam, adaletsizliğin bir parçası olur. Kamu vicdanı bundan rahatsızdır. HSYK’nın bu olaya neşter atıp süratle üzerine gitmesi lazım.”

(Hangi davayı kast ettiği sorusu üzerine)”Ben kişisel temelde bir olayın üzerinde durmak istemiyorum. Onun yerine ahlaki temelde durmak istiyorum. Kimin nereye gittiği, nereden geldiği üzerinde şu anda durmak istemiyorum. HSYK bu adaletsizlik karşısında bir şey yapıyor mu? Onu soruyorum. Yapıyor da biz bilmiyorsak, o konuyu da çıkıp açıklamaları lazım.”



Seçime iyi hazırlanmak için

CHP lideri Kılıçdaroğlu, genel seçimlerde aday olmak isteyen yerel parti yöneticilerinin 10 Ocak’a dek istifalarının beklenmesiyle ilgili olarak parti içinde başlayan tartışma konusundaki sorumuz da şöyle yanıtladı:

“Öteden beri partimizin bir geleneği var. Vekil olmak isteyen il ve ilçe yöneticilerimiz istifa ediyor. Bu istifalar seçime yakın tarihlerde gelince, ayrılmalar boşluklar doğuruyor, seçimi etkiliyor. O nedenle bu uygulamayı biraz öne aldık. Bu düzenlemeyi yapıp yolumuza devam edeceğiz. Bir parti kendi içinde kurallarını uygulayarak seçime en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyor; olan budur.”