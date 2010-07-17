-KILIÇDAROĞLU: HÜKÜMET RİSKİ GÖRÜYOR ÖNLEM ALMIYOR MUSTAFAKEMALPAŞA (A.A) - 17.07.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Bu hükümetin bir özelliği var, riski görüyor, önlem almıyor. Risk oluştuktan sonra önlem almaya kalkıyor, ama bu kez de zararı karşılayamıyor. Sağlıklı bir hükümet değil, çalışan bir hükümet değil'' dedi. Kılıçdaroğlu, Bursa gezisi kapsamında ziyaret ettiği Mustafakemalpaşa ilçesinin Çeltikçi beldesi girişinde, vatandaşlarca traktörlerden oluşan konvoy tarafından karşılandı. Kılıçdaroğlu, parti otobüsünden inerek, bir domates tarlasına girdi ve burada ürün toplayan kadınlarla bir süre sohbet etti. Tarla sahiplerinin, bankaya 80 milyar lira kredi borçları olduğunu, aşırı yağış nedeniyle zarar ettiklerini ve hükümetten de destek göremediklerini söylediklerini belirten Kılıçdaroğlu, ''Banka borcundan kurtulmak istiyorlar, ürünü satabilirlerse, 80 milyar lira bulabilirlerse sıkıntı yok. Ama bulamazlarsa ciddi sıkıntıyla karşı karşıya kalacaklar'' dedi. Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin ''Özel birliklerle ilgili ne düşünüyor sunuz?'' şeklindeki sorusu üzerine, tasarıyı görmeden herhangi bir görüş belirtmesinin doğru olmayacağını söyledi. Bir başka gazetecinin, ''Buraya gelirken köylüleri gördünüz, sohbet ettiniz, sıkıntılarını gördünüz, sizce neler yapılmalı?'' sorusu üzerine de Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: ''Hükümetin hemen bu konuya el atması lazım. Ben buraya su baskınları olduğunda da gelip görmüştüm. O zaman Grup Başkanvekiliydim, o zaman da sorunları iktidara aktardık. 'Burada yaşanan bir dram var, bugünden önlem alın' diye ifade ettik. Ama almadılar ve bugünkü tablo ortaya çıktı.'' Kılıçdaroğlu, Karacabey ilçesinde yaptığı konuşmada ise vatandaşlara ''AK Parti Hükümetinden hesap sormaya var mısınız?'' diye seslendi. ''Varsanız, biz de oylarınıza talibiz'' diyen Kılıçdaroğlu, ''hesap sormak'' için fazla vakit kalmadığını belirterek, vatandaştan 12 Eylülde yapılacak referandumda ''hayır'' demelerini istedi. AK Parti'nin hesap vermekten kaçtığını, bunun için Anayasa değişikliği ile yargıyı yeniden yapılandırmaya çalıştığını öne süren Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''Şimdi, CHP'nin ayak sesleri geliyor, yeni bir iktidar gelecek, hesap soracağız. Kul hakkı yiyenden, hesap soracağız. Kul hakkı yiyenin, bu toplumda da siyasette de yeri yoktur, onları mutlaka al aşağı etmek zorundayız. 12 Eylülde sandıkta geliyor oylarınız 'hayır'lı olsun, eğer bunu yaparsak, ilk dersi vermiş olacağız. Ondan sonra seçim gelecek, ikinci dersi vereceğiz. Ondan sonra da sizlerle birlikte yürüyeceğiz, koşacağız, adalet için koşacağız, fakir fukara için koşacağız.''