T24 LogoT24 Logo
Politika

Kılıçdaroğlu: Hükümet kurma süreci bitmiş değil, Erdoğan tıkıyor

CHP Genel Başkanı Atatürk Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı

21 Ağustos 2015 02:50

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın hümüket kurulmasıyla ilgili süreci tıkadığını söyleyerek, "Hükümet kurma süreci bitmiş değil. Sayın Cumhurbaşkanı bu süreci tıkıyor" dedi. Kılıçdaroğlu, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun CHP ve MHP'ye son bir çağrı yaptığını belirterek, "İkili, üçlü bir koalisyon yapalım" sözlerini de değerlendirerek, "Sayın Davutoğlu görevi iade etti. Dolasıyla, teamüllere uygun olan neyse onun gereğinin yapılması lazım" diye konuştu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle saat 23.00'te Ankara'ya giden Kılıçdaroğlu, Atatürk Havalimanı'nda gazetecilerin, “Bu akşam Başbakan Davutoğlu'nun açıklamaları oldu. 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir erken seçim kararı almasını beklemeden, gelin bir çağrıda bulunuyorum, biz Meclis içinde bir erken seçim kararı alalım. Bir seçim hükümeti kuralım. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu yanıtladı. Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Sayın Davutoğlu görevi iade etti. Dolasıyla, teamüllere uygun olan neyse onun gereğinin yapılması lazım. Yani henüz daha hükümet kurma süreci bitmiş değil. Sayın Cumhurbaşkanı bu süreci tıkıyor. Sayın Davutoğlu'na düşen de, Sayın Cumhurbaşkanı'na çağrı yapıp bu süreci tıkamaması yönündeki talebi dile getirmesidir."

 

ETİKETLER

kemal kılıçdaroğluaçıklamaerdoğansüreçhükümet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24