Kılıçdaroğlu: Hükümet kurma süreci bitmiş değil, Erdoğan tıkıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın hümüket kurulmasıyla ilgili süreci tıkadığını söyleyerek, "Hükümet kurma süreci bitmiş değil. Sayın Cumhurbaşkanı bu süreci tıkıyor" dedi. Kılıçdaroğlu, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun CHP ve MHP'ye son bir çağrı yaptığını belirterek, "İkili, üçlü bir koalisyon yapalım" sözlerini de değerlendirerek, "Sayın Davutoğlu görevi iade etti. Dolasıyla, teamüllere uygun olan neyse onun gereğinin yapılması lazım" diye konuştu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle saat 23.00'te Ankara'ya giden Kılıçdaroğlu, Atatürk Havalimanı'nda gazetecilerin, “Bu akşam Başbakan Davutoğlu'nun açıklamaları oldu. 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir erken seçim kararı almasını beklemeden, gelin bir çağrıda bulunuyorum, biz Meclis içinde bir erken seçim kararı alalım. Bir seçim hükümeti kuralım. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu yanıtladı. Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Sayın Davutoğlu görevi iade etti. Dolasıyla, teamüllere uygun olan neyse onun gereğinin yapılması lazım. Yani henüz daha hükümet kurma süreci bitmiş değil. Sayın Cumhurbaşkanı bu süreci tıkıyor. Sayın Davutoğlu'na düşen de, Sayın Cumhurbaşkanı'na çağrı yapıp bu süreci tıkamaması yönündeki talebi dile getirmesidir."