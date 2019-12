-Kılıçdaroğlu: Hükümet hiç bir adım atmıyor ANKARA (A.A) - 02.10.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terörü bitirmek istediklerini ancak hükümetin samimi biçimde terörü bitirecek önlemleri getirmediğini ve hiç bir adım atmadığını savundu. CHP Genel Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, özel bir programa katılmak üzere karayolu ile İstanbul'a giderken Gerede'de bir köy kahvesinde mola verdi. Kemal Kılıçdaroğlu, köylü bir vatandaşın, terörün bitirilmesini istemesi üzerine şunları söyledi: ''Her siyasetçinin görevi bu sorunları çözmek için çalışmaktır. Biz de her fırsatta sizleri dinleyerek, sizin ağzınızdan ortaya atılan sorunları sıkıntıları dinleyerek çözüm bulmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz ben ne söz verirsem onu yaparım. Bu sorunların çözümü için de ne yapılması gerekiyorsa yapacak ve çözümünü sağlamaya çalışacağız. Haklı olarak terörü bitirin diyorsunuz. Bu hepimizin görevi. Teröre hepimiz karşı çıkmalıyız. Biz CHP olarak terörü bitirmek için adım atılırsa her tür desteği vereceğimizi defalarca söyledik. Yine söylüyoruz. Hem de sizin çayınızı içerken söylüyorum, biz terörü bitirmek istiyoruz. Ama hükümet samimi biçimde terörü bitirecek önlemleri getirmiyor. Hiç bir adım atmıyor.''